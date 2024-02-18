به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور پیگیری تسهیلات طرح «تام» در لرستان، استاندار لرستان با مدیرعامل بانک ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار و به دنبال رایزنی‌های انجام شده مقرر شد بانک ملی ایران اقدامات لازم را برای تسریع در روند اجرای طرح «تام» و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان انجام دهد.

استاندار لرستان در این جلسه همچنین خواستار افزایش حد اعتباری برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از جمله نساجی بروجرد شد که با موافقت مدیرعامل بانک ملی برای پیگیری و تسریع در روند پرداخت آن مواجه شد.

طرح «تام» در راستای تأمین و حمایت مالی از واحدهای استانی پیرو قرارداد بین بانک ملی، شرکت «ایمیدرو» و واحد طرح و برنامه وزارت صمت است.

در راستای این طرح ۲۰ واحد تولیدی استان برای دریافت تسهیلات مشمول این طرح هستند که تا کنون سه واحد مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال را در قالب این طرح دریافت کرده‌اند.

تعداد ۱۷ واحد تولیدی و صنعتی دیگر مشمول این طرح در لرستان در صف انتظار هستند که پس از دیدار امروز روند دریافت تسهیلات آنها نیز سرعت بیش‌تری خواهد گرفت.

گفتنی است استانداری لرستان، برای این ۱۷ واحد تولیدی مبلغ ۱,۲۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح تام در نظر گرفته شده است که زمینهٔ اشتغال ۳ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.