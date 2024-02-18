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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

استمرار بارش‌های پراکنده و رگباری برای آسمان لرستان تا سه‌شنبه

استمرار بارش‌های پراکنده و رگباری برای آسمان لرستان تا سه‌شنبه

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از استمرار بارش‌های پراکنده و رگباری برای آسمان این استان تا سه‌شنبه خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه تا روز سه‌شنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار و رطوبت حاکم بر جو منطقه، در اغلب نقاط استان علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید، بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و رگباری و گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در نواحی سردسیر و کوهستانی رگبار برف انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده‌ها، احتمال ایجاد رواناب، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید افقی و … همراه خواهد بود.

مرادپور، گفت: این شرایط در ساعاتی از روز دوشنبه نمود بهتری خواهد داشت، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را نشان می‌دهند که مدیریت مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.

کد مطلب 6031112

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