بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکشنبه تا روز سهشنبه به دلیل حاکمیت شرایط ناپایدار و رطوبت حاکم بر جو منطقه، در اغلب نقاط استان علاوه بر افزایش پوشش ابر و گاهی وزش باد قابلملاحظه تا نسبتاً شدید، بارشهایی بهصورت پراکنده و رگباری و گاهی همراه با رعدوبرق پیشبینی میشود.
وی گفت: در نواحی سردسیر و کوهستانی رگبار برف انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جادهها، احتمال ایجاد رواناب، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، مه آلودگی هوا و کاهش میدان دید افقی و … همراه خواهد بود.
مرادپور، گفت: این شرایط در ساعاتی از روز دوشنبه نمود بهتری خواهد داشت، طی ۲۴ ساعت آینده دماهای شبانه روند کاهشی را نشان میدهند که مدیریت مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.
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