۳ داوطلب مجلس کتبی و تلفنی در حوزه نوشهر انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، رستم زرودی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری گفت: در ماههای گذشته درست زمانی که فرایند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در وزارت کشور کلید خورد تمام سازوکارهای قانونی براساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی این وزارتخانه در این فرمانداری به عنوان مرکز حوزه انتخابیه سه شهرستان نوشهر، چالوس و کلاردشت اتخاذ شده است.
وی اظهار کرد: مشکلاتی هم مانند پوشش آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت در نقاط دور دست و سخت گذر روستایی به ویژه بخش کجور وجود داشت که در سایه همراهی دولت جهادی با نصب دکلها در برخی از نقاط روستایی مانند فیروزکلای سفلی، چمرکوه و … این دغدغه هم در زمان برگزاری انتخابات برطرف شد.
رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت گفت: نشستهای مختلفی هم با مسؤولان ادارات مرتبط در رابطه با همراهی آنان نسبت به ارائه خدمات دهی در بخش لجستیکی و پشتیبانی مانند در اختیار قرار دادن خودروهای اداری در زمان برگزاری انتخابات هم تشکیل داده شد منتهی باز هم تاکید میشود مسؤولیت این همایش ملی فقط بر عهده وزارت کشور و فرمانداری نیست همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مسؤول باید پای کار بیایند.
زرودی در باره آخرین آمار داوطلبان این دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در این حوزه هم افزود: دست کم ۳۳ نفر پس از سیر مراحل قانونی تأیید صلاحیت شدند و یک نفر هم به تازگی به طور کتبی پس از حضور در فرمانداری انصراف داده و ۲ نفر دیگر هم تلفنی گزارش دادهاند که البته این رویه مورد تأیید نبوده و باید حضوری به مرکز حوزه انتخابیه بیایند و بنویسند.
وی اظهار کرد: افزون بر آن یک نفر هم که برای تهران داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده پرونده او پس از سیر مراحل قانونی در حال انتقال به حوزه انتخابیه شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت بوده البته هنوز نهایی نشده است.
این مسؤول شمار رأی اولیهای پای صندوقهای اخذ رأی در شهرستان نوشهر را دست کم ۲ هزار و ۲۰۰ نفر گزارش داد و گفت: روز دوشنبه هفته جاری همایشی به همین منظور با حضور دانش آموزان و دانشگاهیان در نوشهر برگزار خواهد شد و این اتفاق هم میتواند زمینه ساز شور و شوق این طیف از جامعه برای مشارکت حداکثری باشد.
فرماندار نوشهر همچنین گفت: تعداد شعب اخذ رأی و صندوقها هم در نقاط شهری و روستایی شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت مشخص شده است ضمن آنکه اعضای شعب اخذ رأی و هیأت نظارت بازرسی و نمایندگان فرماندار هم در سامانه ثبت شده است.
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