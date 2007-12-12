هدف آمریکا دشمن کردن اعراب با ایران است/ اسرائیل اعراب را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه 17 آذر در سخنان تحریک آمیز در کنفرانس امنیتی خلیج فارس در بحرین، ضمن اینکه ایران را تهدیدی برای کل خاورمیانه خواند؛ خواستار همسو شدن کشورهای منطقه با فشارها و سیاستهای خصمانه آمریکا علیه کشورمان شد.

در چهارمین کنفرانس امنیتی خلیج فارس که توسط مؤسسه مطالعات راهبردی بین المللی لندن سازماندهی شد، نماینده ای از ایران شرکت نکرد؛ در این کنفرانس بیش از 200 نفر از وزرا، مقامهای امنیتی و کارشناسان ضد تروریسم از حدود 50 کشور جهان شرکت داشتند؛ این کنفرانس روز یکشنبه 18 آذر پایان یافت.

دکتر"عبد الستار قاسم" استاد علوم سیاسی دانشگاه "النجاح نابلس" در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر به پیشنهادهای رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سران کشورهای عضو شورای خلیج فارس که اخیرا در قطر برگزار شد، تاکید کرد: پیشنهاد رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران شورای همکاری به معنای آن است که مردم این منطقه خود ابتکار عمل حفظ امنیت را درمنطقه خود به عهده بگیرند که این مسئله برای آمریکا غیر قابل تحمل است.

وی در ادامه افزود : از دیدگاه آمریکا این اقدام یعنی ضربه خوردن منافع آنها در منطقه و به تعبیری اقدامی دشمنانه علیه آنها محسوب می شود که سخنان رابرت گیتس هم در نشست امنیتی بحرین دراین چارچوب قرار می گیرد.

این استاد دانشگاه فلسطینی با انتقاد شدید از رهبران کشورهای عربی تاکید کرد : نوع و نحوه بیان سخنان این مقامها نشان می دهد که حداقل برخی از رژیمهای منطقه دست نشانده آمریکا هستند.

وی درباره خطراتی که زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی برای منطقه دارد و اینکه آیا همانگونه که رابرت گیتس مدعی شد برنامه هسته ای صلح آمیز ایران برای منطقه خطرناک است یا زرادخانه هسته ای اسرائیل؟ پرسید : واقعا اعراب از خود نپرسیده اند که اسرائیل به چه دلیلی برای خود زرادخانه تسلیحات هسته ای ایجاد کرده است؛ اگر برای تهدید، حمله وضربه زدن به اعراب نباشد به چه دلیلی می توان برای آن ارائه کرد.

این کارشناس عرب در ادامه گفتگو با مهر افزود : هدف اصلی اسرائیل از ایجاد زرادخانه سلاحهای هسته ای ، ضربه زدن به اعراب است به بیانی دیگر اساسی ترین خطری که امت عربی را تهدید می کند از جانب اسرائیل می آید.

وی درباره اهداف آمریکا از طرح ادعای بی اساس خطر ایران برای کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: آمریکایی ها همواره به دنبال سرپوش نهادن بر جنایتهای خود در منطقه هستند؛آنها سعی دارند به هر شکل ممکن مدت زمان حضور خود را در منطقه افزایش دهند از این رو آنها از راهکارهای مختلف تبلیغاتی ومالی در تلاش هستند تا تجاوزات مستمر خود علیه ملت فلسطین را توجیه کنند و بر آن سرپوش قرار دهند.