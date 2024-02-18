ایجاد اشتغال و کارآفرینی، حمایت و پشتیبانی دولت را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیشکاری شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان دیواندره که با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان برگزار شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم اهتمام جدی در حمایت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی، دارد.

وی، اشتغال و مسکن را از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم دانست و با بیان اینکه اشتغال باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد، از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل به دلیل بیشترین مساعدت و همکاری در جذب و کارسازی تسهیلات کم بهره دولتی قدردانی کرد و خواستار تسهیلگری بیشتر در زمینه ایجاد اشتغال در استان شد.

پیشکاری شهرستان دیواندره را از تأثیرگذارترین شهرستان‌های استان در بحث کشاورزی، دامپروری، منابع خدادادی، جوانان تحصیلکرده و غیره خواند و گفت: از این ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها باید در راستای شکوفایی اقتصادی استان بهره گرفت.

وی عنوان کرد: از سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان صنایع، تعاونگران و غیره خواست بسترساز ایجاد اشتغال پایدار در این شهرستان باشند.

مدیرکل کار، تعاون، رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در استان یادآور شد: دولت اهتمام جدی در مقوله اشتغال دارد و در این راستا تسهیلات کم بهره دولتی نیز در اختیار کارفرمایان برای ایجاد اشتغال و تثبیت اشتغال موجود قرار خواهد داد.

پیشکاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش‌رو، حضور در انتخابات را واجب و بر هم زننده نقشه شوم دشمنان خواند و از آحاد مختلف مردم به ویژه تشکلات کارگری و کارفرمایی و تعاونگران استان خواست با مشارکت حداکثری و حضور فعالانه و پر شور در انتخابات، ضمن بر هم زدن نقشه و توطئه دشمنان انقلاب، زمینه حضور افراد صلاحیت دار و انقلابی که پیگیر مشکلات حوزه کارگری باشند را فراهم نمایند.