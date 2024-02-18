نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با محوریت انتخابات در خواف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با محوریت «دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از دانشجویان دانشگاه و با سخنرانی حجت السلام محمد اسماعیل زاده، امام جمعه موقت شهرستان خواف در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور خواف برگزار شد.

امام جمعه موقت شهرستان خواف با اشاره به در پیش بودن دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: دشمن از انتخاب ما ترس دارد و تمام سعی و کوشش خود را از اول این انقلاب به کار برده تا مردم را از انقلاب و نظام مأیوس و دلسرد کند.

وی در ادامه افزود: باید با حضور آگاهانه و انتخاب درست دشمن را مأیوس و ناامید کنیم.

استفاده از ظرفیت جوانان توانمند در انتخابات

در ادامه مهدی عباسپور، فرماندار خواف به حرف‌ها، نقطه نظرات، پیشنهادات و دغدغه‌های دانشجویان گوش و به تک تک سوالات دانشجویان در مورد انتخابات و مشکلات شهرستان پاسخ داد.

فرماندار خواف در ادامه، با اشاره به انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد شهرداری خواف گفت: شهردار و شورای شهر باید پاسخگوی انتقادات باشند.

وی در ادامه ضمن تأکید برای مشارکت پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: در انتخابات امسال از ظرفیت جوانان توانمند و انقلابی به ویژه از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده به عمل خواهد آمد.

عباسپور همچنین بر تداوم نشست‌های پرسش و پاسخ با دانشجویان تأکید و ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها به صورت مستمر برای بررسی و پیگیری موضوعات مختلف دانشگاهیان ادامه یابد.