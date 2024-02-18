۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در گناباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رجبی اظهار کرد: یک محموله کالای قاچاق شامل دوچرخه و پارچه به ارزش پنج میلیارد ریال در محورهای مواصلاتی شهرستان گناباد، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گناباد افزود: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید سالاری گناباد پس از مشکوک شدن به یک دستگاه تریلی، آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، مقدار دو هزار متر پارچه قاچاق و ۵۰ دستگاه دوچرخه خارجی و فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع محترم قضائی معرفی شد.