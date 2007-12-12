تیم های فوتبال ام صلال و السد پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته با برگزاری دو بازی به اتمام رسید که طی آن تیم های السد و ام صلال با نتایج مشابه 3 برصفر به ترتیب مقابل حریفان خود الریان و الوکره به برتری دست یافتند.

السد که نزدیک ترین تعقیب کننده الغرافه در صدر جدول است، دیشب میهمان الریان بود و توانست در یک بازی برتر مقابل این تیم به پیروزی 3 برصفر دست یابد. برای السد در این بازی کارلوس تنوریو (1)، مائورو زاراته (68) و علی حسن عفیف (79) گلزنی کردند. برتری 3 برصفر مقابل الریان جمع امتیازات السد را به عدد 28 رساند تا این تیم جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی استحکام بخشد.

دیشب همچنین تیم فوتبال ام صلال در خانه موفق به شکست 3 برصفر الوکره شد. گل های ام صلال را در این بازی فابیو سزار(29)، اسماعیل سلیمان (73) و بن عسکرعزیز (83) به ثمر رساندند. ام صلال با این پیروزی 17 امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد.

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است :

1- الغرافه 37 امتیاز

2- السد 28 امتیاز

3- القطر 18 امتیاز

4- ام صلال 17 امتیاز

5- السیلیا 16 امتیاز

6- العربی 15 امتیاز- تفاضل گل 3-

7- الوکره 15 امتیاز- تفاضل گل 8-

8- الشمال 14 امتیاز- تفاضل گل 2-

9- الریان 14 امتیاز- تفاضل گل 6-

10- الخور 8 امتیاز