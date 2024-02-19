ورزشی ها دعوت کردند/ از ساحل گردی داوطلبان تا کارت زرد دانشجویان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کمتر از دو هفته دیگر بزرگترین جشن سیاسی سال در ایران اسلامی برگزار می‌شود و گروه‌ها و اقشار مختلف خود را برای این رویداد مهم آماده می‌کنند.

در این بین گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی با اشاره به اهمیت انتخابات خواستار مشارکت گسترده مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی برای تعیین سرنوشت شدند.

ورزشکاران و نام آوران ورزشی مازندران که سال‌های سال در میادین ورزشی پرچم ایران اسلامی را برافراشته‌اند از مردم خواستند تا با حضور در این رویداد سیاسی پرچم میهن اسلامی را در اقصی نقاط جهان به اهتزاز درآورند.

فاطمه باباجانی نایب رئیس هیات تیراندازی بابل از ورزشکاران دعوت کرد تا روز ۱۱ اسفند برای انتخاب اسلحه و حضور در پای صندوق‌های رأی شرکت داشته باشند.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت در این رویداد در اقتدار و عزت ایران اسلامی نقش بالایی دارد و همگان منتظر هستند تا این رویداد را به نظاره نشینند.

حدیثه احمدیان دیگر ورزشکار بابلی نیز حضور در انتخابات ۱۱ اسفند را وظیفه ملی هر فرد بیان کرد و گفت: بر همه ما فرض و تکلیف است که در این حماسه حضور پیدا کنیم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه با حضور ما سرنوشت کشور رقم می‌خورد، ادامه داد: ما باید خودمان برای کشور تصمیم بگیریم و اگر شرکت نکنیم دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت.

ما باید خودمان برای کشور تصمیم بگیریم و اگر شرکت نکنیم دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت

شماری دیگر از ورزشکاران ملی و المپیکی نیز با انتشار تصاویر و پست‌هایی در فضای مجازی مردم را به حضور در این رویداد بزرگ سیاسی دعوت کردند و در این دعوتنامه های مجازی و یا حقیقی بر لزوم مشارکت درپای صندوق‌های رأی تاکید شده است.

در عین حال نامزدها و داوطلبان مجلس در استان مازندران نیز از پای ننشستند و با برپایی جلسات و سرکشی به روستاها و مناطق مختلف در حال یارکشی هستند. برخی از این افراد با تهیه کلیپ‌هایی در کنار ساحل و یا نظرسنجی از اقشار مختلف درباره کارنامه خود، تلاش می‌کنند تا به شور انتخاباتی دامن زدند.

در این ویدئوهای تصویری که یا در ساحل و یا در سخنرانی در جمع اقشار مختلف در شهرها و روستاها ضبط شده است، بر اقتصاد دریامحور، نقش مغفول مانده بنادر در فرایند توسعه، اشتغال جوانان و غیره تاکید و توجه شده است.

همچنین گروه‌ها و احزاب و ائتلاف‌های سیاسی نیز با انتشار بیانیه‌هایی در تلاش هستند تا نامزدهای مورد حمایت خود را قالب لیست به مردم معرفی کنند. این جنب و جوش سیاسی از سوی داوطلبان و حامیان آنان درحالی است که جریان‌های دانشجویی و مذهبی از ریخت پاش ها و هزینه‌های بالای تبلیغاتی توسط عده‌ای خاص در انتخابات مجلس گلایه دارند.

کارت زرد دانشجویان به نامزدهای پرهزینه

در این بین برخی از دانشجویان از داوطلبان خواستند تا از هزینه کردهای بی رویه، ارائه کارت‌های هدیه و یا پذیرایی به صرف شام و ناهار پرهیز کنند و تاکید کردند در صورت عدم توقف این رویه از سوی برخی نامزدها، لیست آنان به مردم اعلام می‌شود.

روند انصراف نامزدهای تبلیغاتی در حوزه‌های ۹ گانه استان مازندران هر روز انجام می‌شود و در حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت به گفته رئیس این حوزه تاکنون سه نفر درخواست انصراف کرده‌اند.

رستم زرودی با بیان اینکه یک نفر به صورت کتبی انصراف خود را اعلام کرده است، افزود: همچنین دو نفر دیگر نیز به صورت شفاهی و تلفنی درخواست انصراف داده‌اند که باید این درخواست به صورت کتبی ارائه تا پذیرش شود.

وی بر لزوم مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی تاکید کرد و افزود: انتخابات رویداد مهم و بزرگی محسوب می‌شود و اقتدار ایران اسلامی را در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی رشد می‌دهد.

هیأت‌ها پای کار مردم

هیأت‌ها و گروه‌های مذهبی نیز در راستای جهاد تبیین و شورآفرینی در جامعه برپایی گردهمایی‌هایی با موضوعات انتخابات را در دستور کار قرار داده‌اند تا نتیجه آن حضور باشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی باشد.

محمدعلی باقری رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به فعالیت بیش از چهار هزار هیأت مذهبی در استان مازندران گفت: جلسات، گردهمایی و کارگروه‌های در زمینه نقش هیئات در انتخابات، جهاد تبیین و عملی کردن گام دوم انقلاب تشکیل و برگزار می‌شود.

وی حضور در انتخابات را به عنوان تکلیف دینی و ملی برشمرد و گفت: هیأت‌های مذهبی نیز پا به پای مردم در این رویداد مهم نقش آفرینی خواهد کرد.

استان مازندران ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد و برپایی میزگردهای رسانه‌ای و پویش‌هایی در قالب رأی اولی‌ها در روزهای اخیر در استان مازندران به اوج رسیده است تا به شور انتخاباتی در استان کمک کند.

۴۵۷ داوطلب انتخابات مجلس در استان مازندران فعالیت می‌کنند.