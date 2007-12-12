جای روزنامه نگاران خراسانی در هیئت منصفه مطبوعات خالی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی محدث صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در 4 سال اخیر استان خراسان با بیشترین تیراژ مطبوعاتی در کشور بدون هیئت منصفه بوده است در حالی که طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است.

وی تصریح کرد: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می پذیرد و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه را قانون بر اساس موازین اسلامی تعیین می نماید" متعاقب تصریح قانون اساسی در قانون مطبوعات نیز شرایط انتخاب و وظایف هیئت منصفه تعیین شد.

وی ادامه داد: در ماده 36 قانون مطبوعات مقرر گردیده است که در تهران اعضا هیئت منصفه 21 نف و در مراکز استانها 14 نفر برای مدت دو سال تعیین شوند.

وی گفت: اعضای هیئت منصفه باید از افراد مورد اعتماد مردمی و از گروههای مختلف اجتماعی ( روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلا دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) باشند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان رضوی گفت: هیئت منصفه استان خراسان رضوی در مهر ماه 1386 انتخاب و در 12 آبان 86 رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

محدث اظهار داشت: نکته مورد اعتراض تشکلها و انجمن های صنفی مدیران مطبوعات این است که چرا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی به عنوان یکی از اعضا گروه انتخاب هیئت منصفه در خصوص معرفی نویسندگان و روزنامه نگاران از خانه مطبوعات استان که دارای حدود 800 عضو از خبرنگاران، نویسندگان ودست اندرکاران مطبوعات است.

وی افزود: همچنین از انجمن صنفی مدیران مطبوعات با 82 عضو که اکثریت صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات استان را به عضویت دارد نه تنها نظر خواهی بلکه حتی هیچگونه اطلاع رسانی نکرده است که تشکل های فوق برای معرفی روزنامه نگاران در هیئت منصفه از طریق همفکری جمعی و گروهی افرادی را با توجه به اینکه یکی از شرایط اصلی هیئت منصفه صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی است، پیشنهاد نمایند.

محدث اظهار داشت: با توجه به این که هیئت منصفه به عنوان نماینده گروههای مختلف مردم و نماینده افکار عمومی است و در واقع با نگاه عرفی و واقعی جامعه به موضوع اتهام می نگرد لذا به هر میزانی که ترکیب اعضای هیئت منصفه منتخب از نهادهای مدنی و مطبوعاتی باشد و از سمتهای دولتی و رسمی استفاده نشود به هدف و رسالت هیئت منصفه نزدیک تر خواهد بود.

محدث در پایان افزود: تشکل های صنفی مطبوعاتی خراسان در سال 86 دو همایش بزرگ با حضور استاندار، معاون استاندار و دیگر مقامات استان برگزار کرده است و در قطعنامه همایش های فوق تشکیل هیات منصفه را در جهت اجرای قانون اساسی و قانون مطبوعات خواستار شده است .

وی افزود: ولی متاسفانه نه تنها تشکل های فوق از روند انتخاب روزنامه نگاران در هیئت منصفه و مراسم افتتاحیه دادگاه مطبوعات و شروع بکار هیئت منصفه بی اطلاع بوده اند بلکه حتی مدیر کل ارشاد ویا نماینده ایشان هم علی رغم اینکه از مراسم فوق مطلع بوده اند در جلسه افتتاحیه حاضر نشده اند که به نظر می رسد در جهت احقاق حقوق مسلم صنفی و تشکیلاتی مطبوعات استان و رفع ابهام های ایجاد شده در افکار عمومی لازم است هر چه سریعتر نسبت به اصلاح اقدامات انجام شده تمهیدات لازم صورت پذیرد.

محدث تصریح کرد: در حال حاضر نیز هنوز در بسیاری از استانها مدیران مسئول، سردبیران، نویسندگان، خبرنگاران، طراحان، عکاسان و در یک کلام کلیه دست اندرکاران مطبوعات در دادگاههای محاکمه و مجازات می شوند که بدون هیئت منصفه است.

وی افزود: این در حالی است که برای آنان نه تنها مجازات های مندرج در قانون مطبوعات که جزا و کیفرهای مندرج در قانون مجازات اسلامی نیز در نظر گرفته شده است که این امر ضرورت و حضور هیات منصفه را دو چندان می نمایند.