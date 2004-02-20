دوره پيش دبستاني ، دوساله مي شود

عباس حاجي آقالو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا اشاره به اينكه بر اساس قانون اساسي ، وزارت آموزش و پرورش موظف به گسترش دوره هاي پيش دبستاني است ، افزود : بر اساس مصوبه شوراي عالي ، وزارت آموزش و پرورش دوره پيش دبستاني را به صورت دولتي ، نيمه دولتي و مشاركت مردمي برگزار مي كند.

وي با تاكيد بر اينكه به دليل كمبود امكانات الزامي براي برگزاري اين دوره در مناطق آموزش و پرورش وجود ندارد ، گفت : هر منطقه با توجه به امكانات خود ، بين يك ماه تا دوسال مي تواند اين دوره را برگزار كند و حتي در شرايطي كه امكانات بسيار محدود باشد ادارات آموزش و پرورش مي توانند اين دوره را برگزار نكنند.

مديركل دفتر آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه چنانچه دوره پيش دبستاني به خوبي و با معيارهاي استاندارد سپري شوند ، اين دوره مي تواند نرخ مردودي در مقطع ابتدايي را كاهش دهد ، افزود : سنين قبل از دبستان از حساس ترين دوران يادگيري است ، چنانچه اين فرصت از دست رود ديگر قابل جبران نيست و در اين دوره 10 درصد آموزش ، برابر با 50 درصد بازدهي است.

وي با اشاره به اينكه معدل دانش آموزاني كه دوره پيش دبستاني را مي گذرانند نسبت به دانش آموزاني كه اين دوره را نمي گذرانند سه نمره اختلاف دارد ، افزود : تاكنون وزارت آموزش و پرورش توانسته است فقط 25 درصد از نوآموزان را تحت پوشش دوره پيش دبستاني قرار دهد و بيش از 70 درصد از كودكان كشور بدون گذراندن اين دوره وارد مدرسه مي شوند.