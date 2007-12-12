دکتر محمد رضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجباری شدن تدریس زبان فارسی در تمام واحدهای بین المللی دانشگاهها و مشکلاتی که برخی دانشگاهها در رابطه به این مصوبه اعلام کرده اند، گفت: شورا از اصل تدریس به زبان فارسی به شدت دفاع می کند و اگر قرار است در 50 سال آینده زبان فارسی زبان علم باشد باید از امروز از آن دفاع کرد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای دنیا زمانی که دانشجوی خارجی پذیرش می کنند دوره ای را نیز برای تدریس زبان خود برای دانشجویان برگزار می کنند تا تدریس به زبان همان کشور صورت گیرد.

مخبر اضافه کرد: در عین حال اگر دانشگاهی در این زمینه مشکلی داشت می تواند به وزارت علوم یا بهداشت مراجعه و مشکل را مطرح کند. هیچ نقطه ابهامی در این مصوبه وجود ندارد و از سوی دیگر هر مصوبه ای تبصره ای خواهد داشت که در صورت نیاز برای این مصوبه نیز تبصره ای پیش بینی می شود.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش تصویب کرد که تدریس در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای همه دانشجویان اعم از ایرانی و غیرایرانی باید به زبان فارسی انجام پذیرد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه دریانوردی چابهار، این دانشگاه در نامه ای به وزارت علوم خواستار معافیت این دانشگاه از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارائه دروس به زبان فارسی شده است. این دانشگاه با توجه به عضویت در استانداردهای بین المللی به تدریس به تدریس به زبان انگلیسی است و هرگونه تغییر سبب خروج این دانشگاه از استاندارهای بین المللی می شود.

وزیر علوم نیز در واکنش به درخواست دانشگاه دریانوردی چابهار مبنی بر معضل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این دانشگاه گفت: در صورتی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تدریس دروس به زبان فارسی در دانشگاهها برای دانشگاهی مشکل زا باشد به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش داده خواهد شد تا تصمیم گیری شود.