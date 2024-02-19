مرکز غیر قانونی زیبایی در بندرعباس تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدید های مستمر کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی و رصد فضای مجازی یک مرکز خدمات زیبایی که اقداماتی از قبیل تزریق ژل و بوتاکس و هایفو و... را در مکان غیر بهداشتی بدون مجوز قانونی ارائه می کرد شناسایی و با دستور مرجع قضایی تعطیل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشریح خبر افزود: این مرکز دریک منزل مسکونی دایر و فعالیت داشت. لذا با دستور قضایی ،هماهنگی کارشناسان نظارت و نماینده نیروی انتظامی، فرد فاقد صلاحیت بازداشت و لوازم و تجهیزات جمع آوری و پرونده مربوطه جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

کمالی از مردم خواست از مراجعه به واحدها و موسسات غیر مجاز خودداری کنند و تصریح نمود ؛مردم شریف استان جهت حفظ سلامت خود ضمن خودداری از مراجعه به واحدها و موسسات درمانی غیر مجاز ،هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در درمان های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند.