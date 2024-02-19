  1. استانها
۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۰

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

مرکز غیر قانونی زیبایی در بندرعباس تعطیل شد

بندرعباس - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تعطیلی یک مرکز زیبایی غیر قانونی دایر در یک منزل مسکونی دربندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدید های مستمر کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی و رصد فضای مجازی یک مرکز خدمات زیبایی که اقداماتی از قبیل تزریق ژل و بوتاکس و هایفو و... را در مکان غیر بهداشتی بدون مجوز قانونی ارائه می کرد شناسایی و با دستور مرجع قضایی تعطیل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تشریح خبر افزود: این مرکز دریک منزل مسکونی دایر و فعالیت داشت. لذا با دستور قضایی ،هماهنگی کارشناسان نظارت و نماینده نیروی انتظامی، فرد فاقد صلاحیت بازداشت و لوازم و تجهیزات جمع آوری و پرونده مربوطه جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

کمالی از مردم خواست از مراجعه به واحدها و موسسات غیر مجاز خودداری کنند و تصریح نمود ؛مردم شریف استان جهت حفظ سلامت خود ضمن خودداری از مراجعه به واحدها و موسسات درمانی غیر مجاز ،هر گونه تخلف مربوط به حوزه درمانی یا دخالت افراد فاقد صلاحیت در درمان های پزشکی و دندانپزشکی را به سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و یا اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اطلاع دهند.

    • طه IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      خخخ ازینا زیادن حتی مجوز قلابی از تلگرام گرفتن ۳میلیون راحت کار می کنن تعذیراتم نمیاد ببینه میگن خوب مجوز داره کارشو می کنه
    • IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 1
      پاسخ
      درسته
    • ناشناس IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چه شده ،وافعا ایرانی ها زشت شده اند یا اینکه میخواهند خودنمایی بکنند چه مطب های پوست مو زیبایی تزریق این چیز وان چیز وبه مسایل غیرظاهر هم کشیده شده است

