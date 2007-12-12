پژوهش در استان تهران غریب است / هنوز بحث پژوهش به فرهنگ تبدیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شمس الدینی در مراسم دومین روز هفته پژوهش و فناوری استان تهران گفت: در کشور علی رغم تلاش هایی که در بحث پژوهش انجام می شود هنوز پژوهش غریب است و در استان تهران نیز این غربت بیشتر است. بسیاری از دستگاههای ملی بر دستگاههای استانی سیطره پیدا کرده و بحث پژوهش به عنوان ماموریت اصلی و مهم برای دستگاهها تلقی نشده و به آن جایگاه اصلی نرسیده است.

وی اضافه کرد : از دو ماه گذشته بر طبق دستورالعملی که وزارت علوم به استانداری تهران ابلاغ کرد، کارگروههای پژوهش و فناوری تشکیل شد و بعد از جلساتی مقرر شد که دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش استانی فعالیت کند و ستاد استانی به ریاست استاندار تشکیل شود. دانشگاه صنعتی شریف دبیری ستاد استانی را نپذیرفت و از عهده ماموریتها برنیامد و در نهایت دبیری ستاد پژوهش و فناوری استانی توسط وزارت علوم پذیرفته شد.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران گفت : هفته پژوهش استانی هفته ای نمادین از یک حرکت پژوهشی و قدمی در جهت فعال کردن دستگاههای اجرایی در بحث پژوهش است. علی رغم اعتباراتی که گذاشته می شود، آن طور که باید از پژوهشگر و بخش پژوهشی تجلیل نمی شود و علی رغم همه تلاشها با حرکت موجود به تحقق کلیه آن اهدافی که در چشم انداز 20 ساله مدنظر است، نمی توان امیدوار بود.

سعید شمس الدینی گفت : دولت بند "و" تبصره 9 را تصویب کرده است که بر اساس آن دستگاههای اجرایی موظفند حداقل یک درصد و مجازند تا 4 درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص دهند. اگر بند "و" تبصره 9 اجرایی شود انقلابی در عرصه پژوهش ایجاد می کند اما دستگاهی که در بحث حقوق و دستمزد خود مشکل دارد، اصلا به بحث پژوهش نمی رسد.

وی اضافه کرد : بر طبق آمار از میان هر یکصد هزار جمعیت کشور فقط یک نفر پژوهشگر است و سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی بسیار پایین است و اراده ای برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت ورود به عرصه پژوهش دیده نمی شود و وضعیت گسست بین آموزش و صنعت و حاکمیت بروکراسی به چشم می خورد. ناکارآمدی در مدیریت علمی، کمبود محققان، تحمل نکردن مشکلات در تحقیق و ضعف جایگاه معنوی و اجتماعی محققان از مشکلات پژوهش در کشور است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری تهران گفت: حرکتهای دستگاههای اجرایی به صورت جزیره ای چندان هم اثربخش نیست و دستگاهها باید با داشگاهها ارتباط برقرار کنند. از طرفی نیز یکی از علتهایی که باعث بایگانی شدن پژوهشها در کتابخانه ها می شود، این است که اساسا در بسیاری از پژوهشها به مواردی که مورد نیاز جامعه است، توجهی نمی شود.

وی افزود: اصلاح نظام آموزشی کشور و اصلاح آزمونهای ورودی دانشگاهها می تواند در جهت ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، ایجاد روحیه آموختن و ایجاد روحیه پژوهش موثر باشد.