استان: اصفهان

اصفهان حوزه انتخابیه: شاهین شهر و میمه و برخوار

شاهین شهر و میمه و شعار انتخاباتی: تأمین منافع ملت با جوانگرایی

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

سیدمیلاد سیدشمالی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

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سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

درگیر جناح بندی سیاسی شدن، عدم تمرکز بر وظایف نمایندگی و دخالت در امور اجرایی و قضائی

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

تحقیق و تفحص در تمامی امور، فعال سازی بیشتر کمیسیون اصل ۹۰

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

با این کار جلوی زبان نقد را از خود می‌گیرند. با شفافیت و نظارت درونی و بیرونی قابل پیشگیری است‌.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

با رعایت اصل تفکیک قوا بسیار راهگشا خواهد بود پیوستن به پیمان شانگهای نمونه موفق آن بود.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

رابطه بین مردم و حاکمیت توسط نماینده تحکیم میابد بنابراین در صورت کوتاهی اعتماد جامعه به حاکمیت کاهش پیدا می‌کند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

با خضوع و خشوع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مردم حوزه انتخابیه این امر امکان پذیر است.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

طرح‌های آمایش سرزمینی در مسائل مختلف باید تهیه شود و شرط اولویت بدون منطقه بندی مشخص شود و بخشی زدگی و پوپولیسم بدون صلاحیت جرم انگاری گردد.

سوالات استانی:

*اصفهان بحرانی‌ترین وضعیت آبی در کشور را دارد، فرونشست، ایجاد کانون‌های گرد و غبار، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی و… از عواقب فعلی این بحران است. به نظر شما برای حل بحران آب در این استان باید چه تدابیری اندیشیده شود. آیا کانال کشی آب از خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان، به حل این معضل کمک می‌کند؟

طرح امایش سرزمینی با نگاه اولویت به حیات چه از نظر اکوسیستمی چه انسانی مد نظر قرار گیرد و طبق نظر کارشناسان این حوزه انجام شود و نگاه بخشی وجود نداشته باشد.

*بر اساس آمار، اصفهان پایین‌ترین رتبه هوای پاک در بین کلانشهرهای ایران را دارد. تدبیر شما برای حل معضل آلودگی هوا در اصفهان چیست؟

جلوگیری از مازوت سوزی، انتقال صنایع آلاینده به خارج از استان و گسترش فضای سبز.

*برنامه شما برای استفاده مضاعف از ظرفیت صنایع دستی استان چیست؟

معرفی این صنایع با اولویت ابتدا در داخل کشور و سپس به بازارهای بین المللی.