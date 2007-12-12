درمان 28 روزه سرطان خون مغز استخوان توسط محقق ایرانی دانشگاه تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرهاد راوندی کاشانی دانشیار ایرانی دپارتمان سرطان خون دانشگاه تگزاس آمریکا با همکاری شرکت داروسازی VioQuest Pharmaceuticals از انجام موفقیت آمیز آزمایشات بر روی گروهی از بیماران مبتلا به سرطان خون پیشرفته مغز استخوان خبر داد.

این محقق برجسته ایرانی در جریان برگزاری چهل و نهمین نشست سالانه انمن خون شناسی آمریکا در آتلانتا جزئیات این دستاورد را در اختیار دانشمندان و محققان علوم پزشکی سراسر جهان قرار داد.

این داروی جدید که VQD-002 نام دارد بازدارنده ویژه Akt phosphorylation محسوب می شود و نتایج اولیه آزمایش فاز نخست آن بر روی بیماران مبتلا به سرطان خون پیشرفته مغز استخوان حاکی از آن بوده است که به خوبی از سوی بیماران پذیرفته شده و در نتیجه علائم امیدوارکننده کلینیکی و درمانی به همراه داشته است.

به گزارش مهر، دکتر راوندی کاشانی گفت : داروی نوین و امیدوارکننده VQD-002 درحالی بر روی بیماران آزمایش شده و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است که تاکنون هیچ رژیم درمانی استانداردی برای چنین بیمارانی وجود نداشته است.

وی ادامه داد : تاکنون شاهد افت از هم پاشیدگی مغز استخوان در بیمارانی بوده ایم که داروی نوین VQD-002 بر روی آنها آزمایش شده است. از آن گذشته و به جز بهبود وضعیت خونی این بیماران، داروی VQD-002 به خوبی از سوی بدن آنها مورد پذیرش واقع شده است.

به گزارش مهر، این محقق ایرانی افزود: از این رو در نظر داریم تا در ادامه دوزهای بیشتری از این دارو را بر روی بیمارانی از این دست آزمایش کنیم.

به گفته دکتر راوندی کاشانی چرخه کامل درمان با استفاده از این داروی جدید 28 روز خواهد بود که طی آن در روزهای نخست، هشتم و پانزدهم دوره درمان به صورت تزریق درون وریدی به بیمار داده می شود.

به گزارش مهر، دکتر راوندی کاشانی که تالیفات و تحقیقات وسیعی در زمینه سرطان خون انجام داده است پستهای مهم مدیریتی و تحقیقاتی همچون مدیریت برنامه سرطان خون دانشگاه الینویز در شیکاگو را نیز در پرونده خود دارد.