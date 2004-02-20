به گزارش خبرگزاري مهر ، در اطلاعيه ستاد انتخابات كشور آمده است : اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از مراجعه كنندگان بايد ابتدا شناسنامه مراجعه كننده را بازديد نمايند تا مطمئن شوند كه صفحات شناسنامه متعلق به همان شناسنامه باشد و صفحه مربوط به انتخابات به مهر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ممهور نشده باشد سپس از مراجعه كننده راي گيري نمايند

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