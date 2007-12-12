به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد داستان واقعی مردی جوان که به خوشی‌های دنیا پشت پا زد و راهی طبیعت وحشی شد، در رشته‌های بهترین فیلم، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، بازیگر مرد (امیلی هیرش)، بازیگر مرد نقش مکمل (هال بروک)، بازیگر زن نقش مکمل (کاترین کینر) و ترانه نامزد دریافت جایزه است.





امیل هیرش در صحنه‌ای از فیلم "درون طبیعت وحشی"

کمدی "جانو" در شش رشته برای دریافت جایزه رقابت می‌کند و فیلم‌های "تاوان"، "مایکل کلیتن"، "پیرمردها کشوری ندارند"، "سوئینی تاد" و "اسپری مو" هر یک در پنج رشته نامزد دریافت جایزه هستند.

انجمن منتقدان فیلم رسانه‌ای با 200 منتقد تلویزیونی، رادیویی و آنلاین بزرگترین اجتماع منتقدان رسانه‌ای است. این گروه در عین حال مدعی است صحیح‌تر از هر انجمن و نهاد سینمایی دیگر برندگان اسکار را پیش‌بینی می‌کند، به طوری که در 90 درصد موارد برندگان آن جایزه اسکار را هم دریافت می‌کنند.

برندگان جوایز انتخاب منتقدان روز هفتم ژانویه (17 دی) در مراسمی در تالار اداری سانتا مونیکا معرفی شده و این مراسم به طور مستقیم از شبکه VH1 پخش می‌شود. فهرست کامل نامزدهای سیزدهمین "جوایز انتخاب منتقدان" به شرح زیر است:

* فیلم: گانگسترآمریکایی / تاوان‌ / زنگ شیرجه و پروانه / درون طبیعت وحشی / جانو / بادبادک باز / مایکل کلیتن / پیرمردها کشوری ندارند / سوئینی تاد / خون بپا می‌شود

* بازیگر مرد: جرج کلونی، "مایکل کلیتن" / دانیل دی - لوئیس، "خون بپا می‌شود" / جانی دپ، "سوئینی تاد" / رایان گاسلینگ، "لارس و دختر واقعی" / امیل هیرش، "درون طبیعت وحشی" / ویگو مورتنسن، "قول‌های شرقی"

* بازیگر زن: ایمی آدامز، "طلسم شده" / کیت بلانشت، "الیزابت: عصر طلایی" / جولی کریستی، "دور از او" / ماریون کوتیلارد، "زندگی به رنگ صورتی" / آنجلینا جولی، "یک قلب توانا" / الن پیج، "جانو"

* بازیگر مرد نقش مکمل: کیسی افلک، "ترور جسی جیمز به دست رابرت فورد ترسو" / خاویر باردم، "پیرمردها کشوری ندارند" / فیلیپ سیمور هافمن، "جنگ چارلی ویلسن" / هال هالبروک، "درون طبیعت وحشی" / تام ویلکینسن، "مایکل کلیتن"

* بازیگر زن نقش مکمل: کیت بلانشت، "من اینجا نیستم" / کاترین کینیر، "درون طبیعت وحشی" / ونسا ردگریو، "تاوان" / ایمی رایان، "رفته، عزیزم، رفته" / تیلدا سوئینتن، "مایکل کلیتن"

* گروه بازیگری: اسپری مو / جانو / پیرمردها کشوری ندارند / سوئینی تاد / رفته، عزیزم، رفته / پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده‌ای

* کارگردان: تیم برتن، "سوئینی تاد" / جوئل کوئن و ایتن کوئن، "پیرمردها کشوری ندارند" / سیدنی لومت، "پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده‌ای" / شان پن، "درون طبیعت وحشی" / جولین شنیبل، "زنگ شیرجه و پروانه" / جو رایت، "تاوان"

* نویسنده: دایابلو کدی، "جانو" / جوئل کوئن و ایتن کوئن، "پیرمردها کشوری ندارند" / تونی گیلروی، "مایکل کلیتن" / نانسی الیور، "لارس و دختر واقعی" / شان پن، "درون طبیعت وحشی" / آرون سورکین، "جنگ چارلی ویلسن"

* فیلم انیمیشن: فیلم زنبور / بئوولف / پرسپولیس / راتاتوی / فیلم سیمپسن

* بازیگر مرد جوان: مایکل سرا، "جانو" / مایکل سرا، "سوپربد" / فردی هایمور، "اوگست راش" / احمدخان محمودزاده، "بادبادک‌باز" / ادوارد ساندرز، "سوئینی تاد"

* بازیگر زن جوان: نیکی بلانسکی، "اسپری مو" / داکوتا بلو ریچاردز، "قطب نمای طلایی" / آنا سوفیا راب، "پلی به ترابیتیا" / سائورس رونان، "تاوان"

* فیلم کمدی: دن در زندگی واقعی / اسپری مو / جانو / باردار / سوپربد

* فیلم خانوادگی: اوگست راش / طلسم شده / قطب نمای طلایی / اسپری مو / هری پاتر و محفل ققنوس

* فیلم غیرانگلیسی‌زبان: 4 ماه، 3 هفته و 2 روز / زندگی به رنگ صورتی / هوس، احتیاط / یتیم خانه

* ترانه: اسپری مو / گانسگتر آمریکایی / یک بار / درون طبیعت وحشی / طلسم شده

* آهنگساز: مارکو بلترانی، "قطار سه و 10 دقیقه به یوما" / الکساندر دسپلات، "هوس، احتیاط" / کلینت ایستوود، "حرمت از دست رفته" / جانی گرینوود، "خون بپا می شود" / داریو ماریانلی، "تاوان" / آلن منکن، "طلسم شده"

* فیلم مستند: اینک دارفور / در سایه ماه / The King of Kong / افقی پیش رو نیست / Sharkwater / سیکو