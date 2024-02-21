استان: زنجان

زنجان حوزه انتخابیه: خدابنده

خدابنده شعار انتخاباتی: از مردم با مردم برای مردم

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

غلامرضا ذوالفقاری یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دکتر علوم سیاسی گرایش مسائل ایران

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

ورود افراد غیر متخصص و متعهد.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

باید هزینه انتخابات کم باشد تا نخبگان راحت وارد عرصه شوند.به دلیل بالا بودن هزینه‌های انتخاباتی، هزینه‌های انتخاباتی بعضی کاندیداها را ثروتمندان می‌دهند و این کاندیدا در صورت انتخاب مجبوراست در انتصابات دخالت و تبانی کند و نتواند نظارت کند.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

چون فساد آور است با عقل جور در نمی‌آید میلیاردها خرج کنی برای اینکه نزدیک دو میلیارد حقوق بگیری.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تاثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

مجلس به فرمایش امام راحل در راس امور است می‌تواند با رای خود در انتخاب وزیران و مشاوره در انتخاب سایر مدیران اصلح و متخصص و متعهد موثر باشد.

*مسوولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

چون نظام ما حکومت مردم بر مردم است اگر جوابگو نباشد به نظام ضربه می‌زند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده باید جاذبه و دافعه داشته باشد تا هر خلافکاری نتواند به او نزدیک شود؛ در عین حال امید مستضعفان و اقشار مردم باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسوولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

ما ۲۵۰۰۰ سال حکومت ایلی قومی داشتیم این به طبع در کشور ریشه دارد ولی باید کاری کرد مثل منازعه که داشتیم طرف برای رای به ایل وقوم وابسته نباشد در این صورت نقش قوم ضعیف خواهد بود.

سوالات استانی:

*با وجو د ۳۲۸ پروانه بهره برداری، ذخیره قطعی معادن به میزان ۶۱۰ میلیون تن و وجود ۳۵ نو ع ماده معدنی، برنامه شما برای بهره برداری از ظرفیت معادن در استان زنجان چیست؟

باید از معادن با رعایت تمامی ضوابط استفاده کنیم به نفع عموم نه یک روستا با خاک یکسان کنیم یک نفر سود ببرد.

*با توجه به سکونت بیش از ۶۰ هزار زنجانی در مناطق حاشیه‌ای، تدبیر شما برای حل معضل حاشیه نشینی در زنجان چیست؟

تامین مسکن از طریق انجمن خیرین مسکن ساز.

*برنامه شما برای توسعه زیرساخت‌های ۲۰ شهرک صنعتی در استان زنجان چیست؟

تمامی بسترهای قانونی را برایش هموار خواهم کرد.