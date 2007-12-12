پاپ در پیام روز صلح خانواده را کلید رسیدن به صلح دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بندیکت با استفاده از موضوع " خانواده بشری، جامعه صلح" خواستار بهره گیری از روز صلح برای تحکیم بنیاد خانواده میان زن و مرد شد.

پاپ درحالی که مستقیماً به موضع واتیکان علیه ازدواج های همجسنگرایان که در غرب رواج یافته، لقاح مصنوعی و سقط جنین اشاره نکرده است، اما علیه تلاشهایی که می تواند خانواده طبیعی را به خطر بیندازد هشدار داده است.

پاپ در این پیام نوشته است: هر آنچه به منظور تضعیف خانواده به کار رود و هرآنچه به طور مستقیم و غیر مستقیم در راه آزادی و خانواده و برای پذیرش مسئولیت زندگی تازه قرار گیرد مانعی عینی در راه صلح محسوب می شود.

بندیکت در واضح ترین اظهارات خود به مسائل زیست محیطی از زمان انتخاب به عنوان پاپ یک سوم از این پیام 12 صفحه ای را به موضوع توسعه پایدار، حمایت از منابع انرژی زمین و عدالت اقتصادی اختصاص داده است.

در این پیام آمده است: حفاظت از محیط زیست به معنای اهمیت به طبیعت و حیوانات بیش از انسان نیست، بلکه بدین معنا است که طبیعت در راه رساندن ما به اهداف خود تخریب نشود، اما با این اوضاف توسعه دوستار محیط زیست هزینه دربردارد که باید منصفانه توزیع شود و این بار برعهده کشورهای توسعه یافته است.

رهبر کاتولیکهای جهان در انعکاس دیدگاه های زیست محیطی خود از لحنی استفاده کرده که بیشتر از سوی طرفداران محیط زیست در همایشهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد، تا یک سخنرانی پاپی!

پاپ بندیکت شانزدهم برای از رفع اتکا به سوخت فسیلی چون نفت، از کشورهای پیشرفته خواست سطح بالای مصرف خود را مورد ارزیابی قرار دهند و در جستجوی منابع انرژی جایگزین باشند.

پاپ پیام خود را به واسطه ابراز نگرانی برای تجارت زهرآلودی خاتمه داده است که از رقابت تسلیحاتی بین المللی حمایت می کند. وی خواستار تلاشهای بیشتر برای خلع سلاح های هسته ای شده است.

نخستین روز جهانی صلح از سوی پاپ پل ششم در سال 1968 برگزار شد.