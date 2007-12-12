مراکز تحقیقاتی برتر علوم پزشکی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری نتایج این ارزشیابی را در راستای ارتقاء وضعیت پژوهش علوم پزشکی کشور در دانشگاهها و مراکز تحقیقات منتشر کرده است.

بر اساس نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 85، رتبه های برتر در چهار گروه به ترتیب به جشنواره رازی و رتبه های برتر در گروه دو، سه و چهار جهت تخصیص ردیف مستقل بودجه معرفی شده اند.

در میان مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه، در بخش بالینی، رتبه اول به مرکز تحقیقاتی آسیب های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی سل و بیمارهای ریوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اختصاص یافته است.

در میان مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه، در بخش بیومدیکال، رتبه اول به مرکز علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص یافته است.

در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال سابقه، در بخش بالینی، رتبه اول به مرکز تحقیقاتی پوست و سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز اختصاص یافته است.

در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از 3 سال سابقه، در بخش بیومدیکال، رتبه اول به مرکز تحقیقاتی شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی آنتی بادی مونوکلونال جهاد دانشگاهی اختصاص یافته است.

در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه با سابقه یک تا 3 سال ، در بخش بالینی، رتبه اول به مرکز تحقیقاتی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص یافته است.

در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه با سابقه یک تا 3 سال ، در بخش بیومدیکال، رتبه اول به مرکز تحقیقاتی ریز فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، رتبه دوم به مرکز تحقیقاتی انتقال خون سازمان انتقال خون و رتبه سوم به مرکز تحقیقاتی ریز فناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص یافته است.

در میان مراکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه با سابقه کمتر از یک سال ، در بخش بالینی رتبه اول به مرکز تحقیقاتی عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رتبه اول در بخش بیومدیکال به مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اختصاص یافته است.