7 هزار نفر حفاظت ازصندوقهاي شهر تهران را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگارمستقر درستاد انتخابات استان تهران، علي تعالي با اعلام اينكه اين اختلالات در حدود 5 شعبه در مناطق نسبتا پر جمعيت مشاهده شده است از اقدام سريع ستاد انتخابات براي رفع اين اشكالات خبر داد.

وي شايعات انتخابات را مهمترين مساله پيش روي كميته امنيت ستاد انتخابات در سه مرحله قبل از برگزاري انتخابات، روز راي گيري و پس از آن برشمرد و در خصوص شايعه ورود شناسنامه هاي جعلي به عرصه اخذ راي گفت: اين اخبار هنوز از سوي دستگاههاي رسمي تاييد نشده است. اگر به نقطه مشخص دراين خصوص برسيم حتما بلافاصله اقدام خواهيم كرد.

وي واكنشهاي احتمالي هواداران داوطلبان نمايندگي پس از اعلام نتايج را ازديگرمسائل مهم پيش روي كميته امنيت ستاد انتخابات خواند و از تدارك و تدابير امنيتي لازم دراين خصوص خبر داد.

رييس كميته امنيت ستاد انتخابات استان تهران اعلام كرد: هزارنيروي انتظامي درشهرتهران وچهارهزار و پانصد نفر در ساير مناطق استان كارحفاظت ازصندوقهاي راي را برعهده دارند. وي همچنين از تددارك هلي كوپتر براي ارسال صندوق به مناطق صعب العبور خبر داد.