استان: زنجان

زنجان حوزه انتخابیه: زنجان و طارم

زنجان و طارم شعار انتخاباتی: (خدمت بدون منت، با انتخاب ملت _ تاپای جان تلاش برای زنجان)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

حمید بیات یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

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سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

خود بزرگ بینی، عدم تعهد، عدم احساس مسؤلیت و غیرت و شهامت و رعایت حق الناس

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

صداقت، درست اندیشیدن و درست عمل کردن، بی طرف بودن سلیقه‌ای عمل نکردن

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

این مسؤلیت خطیر را امانت دانستن وهمان فرمایش امام حسین (ع): نیاز مردم به شما از نعمتهای خداوند است پس با نعمتهای خدا با کسالت رفتار نکنید

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

عدم خود بزرگ بینی و غرور و اینکه در همه حال فقط به مصلحت مردم و صلاح کشور اندیشیدن

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

همین پیامدهایی که چندین سال گریبانگیر مردم و کشور شده مؤید این اوامر است

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

اخلاق مداری و مردم داری

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار بگیرد؟

عمل به فرمایش مولا علی (ع) درباره مردم و مسؤولیت هایی که در قبال مردم فرموده‌اند

سوالات استانی:

* با وجود ۳۲۸ پروانه بهره برداری، ذخیره قطعی معادن به میزان ۶۱۰ میلیون تن و وجود ۳۵ نوع ماده معدنی، برنامه شما برای بهره برداری از ظرفیت معادن در استان زنجان چیست؟

استفاده صحیح از ضابطه به جای رابطه و اهدافی که در نظرم است ان شاا… در آتی مطرح خواهم کرد

* با توجه به سکونت بیش از ۶۰ هزار زنجانی در مناطق حاشیه‌ای، تدبیر شما برای حل معضل حاشیه نشینی در زنجان چیست؟

خدمات رسانی صحیح و تدابیری که بعداً ان شاا… خواهم گفت

* برنامه شما برای توسعه زیرساخت‌های ۲۰ شهرک صنعتی در استان زنجان چیست؟

حمایت بی چون و چرا از تولید، صنعت، کشاورزی و…