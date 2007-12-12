به گزارش خبرنگار مهر در اراک، احمد علی حاج کریم شامگاه سه ‌شنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در کانون امام خمینی (ره) اراک افزود: 368‬واحد آموزشی مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهری استان مرکزی از فضای نمازخانه‌ای برخوردارند.

وی اظهار داشت: امروز دشمنان از راههای مختلف قصد ضربه زدن به ‌ارزشهای دینی و انقلابی به ‌ویژه در نسل جوان را دارند که ‌در این راستا تنها راه نجات جوانان ترغیب آنها به امر نماز است.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در این جلسه با اشاره به اینکه در قرآن کریم آمده افرادی که امکانات دارند باید به امر نماز بپردازند گفت: مسئولان باید در ساخت نمازخانه ‌های مدارس تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

حجت ‌الاسلام محسن قرائتی افزود: برای ساخت یک نمازخانه در فضایی به وسعت ‪ 100‬متر مربع، حدود ‪300‬ میلیون ریال اعتبار نیاز است.

در پایان این جلسه مسئولان و خیرین استان مرکزی ساخت ‪ 123‬نمازخانه در مدارس استان را برعهده گرفتند.