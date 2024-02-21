استان: زنجان

زنجان حوزه انتخابیه: زنجان و طارم

زنجان و طارم شعار انتخاباتی: مبارزه با تورم، تأمین رفاه و ایجاد اشتغال

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

علی اصغر نظری یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

-مدرک کارشناسی ارشد روابط بین المل، ۳۳ سال خدمت صادقانه در آموزش و پرورش، مسؤول امور بازنشستگان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

تعارض منافع، حمایت از قوانینی که به منافع شخصی مربوط می‌شود و اصلاح ساختار آئین نامه داخلی مجلس.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

ضرورتِ وجود برنامه برای تغییر، قانون به مثابه ریل‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

گاه گذشته افراد می‌تواند راهنمای خوبی برای ما باشد. ساده‌زیستی و دوری از تجملات و اشرافی‌گری نخستین مولفه‌ای است که می‌توان به آن اشاره کرد. فردی که در طول زندگی خویش (به ویژه اگر در ایام گذشته مسؤولیتی هم داشته) توانسته باشد زندگی خود را به شکل ساده و دور از تجمل تنظیم کند، در سنگر مبارزه با فساد که یکی از مهم‌ترین ارکان است، می‌تواند به توفیق برسد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تاثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همواره همکاری و هماهنگی سه قوه می‌تواند به رفع مشکلات کشور و حل سریع‌تر مسایل کمک کند.

*مسوولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

هرج‌ومرج و بی‌انضباطی از مهم‌ترین عواقب عدم مسئولیت پذیری در کارهای تیمی یک مجلس است. نتیجه‌ای که ممکن است تمام کار تیم را با مشکل مواجه کند و حتی باعث هدر رفتن زحمات بقیه افراد شود.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

«مردمی بودن» یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های یک نماینده انقلابی و تراز است که بارها از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. معظم‌له در همین رابطه در دیدار نمایندگان مجلس می‌فرمایند: «یک شاخص نماینده انقلابی مردمی بودن است؛ مردمی‌بودن یعنی با مردم عادی معمولی مخلوط شدن، نشست و برخاست‌کردن، هم گوش شنوا برای شنیدن حرف مردم داشتن، هم زبان گویا برای روشن‌کردن ذهن مردم است باید یک نماینه مجلس راستگو و امانتدار و از جنس مردم باشد»

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسوولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

سوالات استانی:

*با وجو د ۳۲۸ پروانه بهره برداری، ذخیره قطعی معادن به میزان ۶۱۰ میلیون تن و وجود ۳۵ نو ع ماده معدنی، برنامه شما برای بهره برداری از ظرفیت معادن در استان زنجان چیست؟

*با توجه به سکونت بیش از ۶۰ هزار زنجانی در مناطق حاشیه‌ای، تدبیر شما برای حل معضل حاشیه نشینی در زنجان چیست؟

*برنامه شما برای توسعه زیرساخت‌های ۲۰ شهرک صنعتی در استان زنجان چیست؟