استان: زنجان

زنجان حوزه انتخابیه: زنجان و طارم

زنجان و طارم شعار انتخاباتی: امنیت، اشتغال زایی ، رفاه، آزادی، فسادستیزی

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

علی اربابی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران و ارشد حسابداری، حدود ۲۰ سال سابقه کار در چندین صنعت کشور

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم شناخت و تجربه و مدیریت کافی در بخش‌های مختلف

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

از افراد متعهد و متخصص جهت قانون گذاری و نظارت باید استفاده کند که دو نقش اصلی نمایندگان می‌باشد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

زیرا درد قشر ضعیف جامعه را درک نمی‌کند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

قوای ۳ گانه مکمل یکدیگر هستند و باید ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مملکت به بیراهه می‌رود و آرامش و آسایش از مردم عزیز سلب خواهد شد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

باید به صورت مداوم بین مردم حضورداشت و از نزدیک مشکلات را مورد بررسی قرارداد و راهکار خوب و سریع، ارائه و تدوین و تصویب کرد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

باید با توجه به چارت سازمان و کشور ارتباط با اصناف و تشکل‌های مردمی را در برنامه خود لحاظ نماید.

سوالات استانی:

*با وجو د ۳۲۸ پروانه بهره برداری، ذخیره قطعی معادن به میزان ۶۱۰ میلیون تن و وجود ۳۵ نو ع ماده معدنی، برنامه شما برای بهره برداری از ظرفیت معادن در استان زنجان چیست؟

*با توجه به سکونت بیش از ۶۰ هزار زنجانی در مناطق حاشیه‌ای، تدبیر شما برای حل معضل حاشیه نشینی در زنجان چیست؟

*برنامه شما برای توسعه زیرساخت‌های ۲۰ شهرک صنعتی در استان زنجان چیست؟