واقعیتی تلخ در سرمایه گذاری برای سلامت مردم

دکتر نورالدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر، از سه شاخص سازمان بهداشت جهانی برای مقایسه سیستم سلامت در کشورها نام برد و اظهار داشت: این سه شخاص نشان می دهد که سیاستمداران یک کشور چقدر برای سلامت مردم جایگاهی قائل هستند.

وی یکی از این سه شاخص را سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی عنوان کرد و افزود: این شاخص در ایران 6/6 درصد است و در کشورهای در حال توسعه بالاتر از 8 درصد، در کشورهای توسعه یافته بالاتر از 12 درصد و در آمریکا که از بهترین سیستم ارائه خدمات برخوردار است، این رقم 16 درصد است.

پیرموذن، شاخص دوم را درصدی از هزینه درمانی که مردم از جیب خودشان پرداخت می کنند، دانست و گفت: این شاخص در کشور در اول برنامه چهارم توسعه 54 درصد بود که الآن به 60 درصد رسیده است.

مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این رقم را در کشورهای در حال توسعه زیر 30 درصد و در کشورهای توسعه یافته کمتر از 15 درصد اعلام کرد و افزود: این وضعیت نشان می دهد که فشار بار مالی هزینه های درمان مردم بر عهده دولت است.

وی سومین شاخص سازمان بهداشت جهانی برای ارزیابی سیستم سلامت کشورها را، سرانه درمان دانست و گفت: این سرانه در ایران 288 دلار بین المللی است که می شود 400 دلار و در کشورهای در حال توسعه بالاتر از 2000 دلار، در کشورهای توسعه یافته بین 3000 تا 4000 دلار و در آمریکا 5 هزار و 711 دلار است.

پیرموذن با اشاره به این شاخص ها، رتبه ایران در بین 192 کشور عضو سازمان بهداشت جهانی را بین 108 تا 113 اعلام کرد و افزود: این نشان می دهد که از یک واقعیت تلخی در سرمایه گذاری برای سلامت مردم برخورداریم.