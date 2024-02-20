راهپیمایی نیمه شعبان در طریق المهدی (عج) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن ذاکری صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جشنهای ایام میلاد حضرت قائم (عج) یک فرصت مغتنم و قابل توجهی برای دعوت مردم به حضور در انتخابات یازدهم اسفندماه میباشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم بیان کرد: امسال شعاری با مضمون «مهدویت، مشارکت و مقاومت» باتوجه به پیش رویی دوازدهمین دوره انتخاب مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و فراگیری مسئله فلسطین در جهان از سوی ستاد ملی اعیاد شعبانیه اختصاص یافته است.
حجت الاسلام ذاکری تصریح کرد: امسال باتوجه به تقارن ایام نیمه شعبان و دورههای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، محلات و اقصی نقاط استان قم باید با برگزاری برنامههای شاد و مفرح بستر را برای مشارکت حداکثری در انتخابات آماده سازیم، ضمن اینکه اجرای جشنهایی به مناسبت این اعیاد در مسجد مقدس جمکران و شهر قم در دستور کار قرار دارد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: امسال نیز یک پویش سراسری تحت عنوان «مهدیه ایران» برگزار میشود و تحقق این مقوله را به طور جدیتری دنبال میکنیم.
وی گفت: آئین راهپیمایی نیمه شعبان، شنبه پنجم اسفندماه مصادف با چهاردهم شعبان سال جاری مطابق مصوبهای از سوی ستاد ملی اعیاد شعبانیه با عنوان «آمادهباش لشکریان صاحبالزمان (عج)» در ساعت ۱۴ از عمود ۱۴ بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد جمکران برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام ذاکری اذعان کرد: گردهمایی روز چهاردهم شعبان یک پویش ملی است و آن باتوجه به تشدید مسائل غزه و فلسطین بسیار مورد تاکید قرار داشته و حائز اهمیت میباشد و این اجتماع مردمی نقش مؤثری را در پیوند مسئله آزادی فلسطین و مهدویت ایفا میکند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم ضمن تشریح پویش «مرا دریاب» در ایام نیمه شعبان خاطرنشان کرد: ساعت ۲۱ شب نیمه شعبان قرائت دعا، ذکر توسل و لبیک یا مهدی (عج) را از ماذنه مساجد و میدانهای اصلی شهر خواهیم داشت.
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