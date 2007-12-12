اجرای سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی در شهرداری ساری آغاز شد

علی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای این سیستم، اتوماسیون اداری شهرداری ساری به صورت اتوماتیک اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای ساماندهی کلیه پرونده های موجود در شهرداری و برای تسهیل امور شهروندان و کسب اطلاعات کافی و فنی از وضعیت ملک و ساختمان افراد این اقدامات از سوی سیستم یکپارچه شهرسازی و نوسازی شهرداری ساری صورت می گیرد.

شهردار ساری با اشاره به اینکه 100 هزار پرونده موجود در شهرداری ساری وارد عملیات سیستم اتوماسیون اداری شده است، عنوان کرد: با اجرای این عملیات، کلیه امور کاغذی از سیستم پرونده های شهرداری حذف می شود.

به گفته حجازی، تمامی عملیات پرونده ها در بخش شهرسازی و نوسازی و در آمد از طریق سیستم اتوماسیون اداری اجرا می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شهرداری ساری در بین استانهای شمالی بیشترین پرونده های خود را در سیستم یکپارچه سازی ساماندهی کرده است، یادآور شد: سیستم اتوماسیون اداری هم اکنون در 40 شهر کشور در حال اجراست.

حجازی با اعلام این که شهرداری ساری قصد دارد با نصب دستگاه عابر شهر کیوسک اطلاع رسانی و با رمزگذاری پرونده های موجود صاحب اطلاعات کافی از وضعیت پرونده های خود باشد، هدف از این کار را تسریع در پاسخگویی به ارباب رجوع در حداقل زمان و جلوگیری از مفقود یا فرسودگی پرونده ها عنوان کرد.

وی بیان داشت: این سیستم پس از طی مراحل بسترسازی، فرهنگ سازی، نصب و اجرا و خودکار سازی هم اکنون در شهرداری ساری به مرحله اجرا در آمده است.