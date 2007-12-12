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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۹

45 طرح پژوهشی میدانی در یزد پایان یافت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر کل ارشاد استان یزد از اتمام 45 طرح پژوهشی میدانی توسط واحد سنجش فرهنگ عمومی خانه پژوهش خبر داد.

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در تشریح اقدامات پژوهشی این اداره کل گفت: این طرحها از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفته و نتایج آن پایان سال ارائه می شود.

وی افزود: از این تعداد 30 طرح در حوزه فرهنگ و هنر است و ما بقی طرحها در حوزه دین، علوم تربیتی دانش آموزان و معضلات اجتماعی است.

حجت الاسلام عجمین با اشاره به افتتاح خانه پژوهش در اردیبهشت ماه امسال با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: این یکی از مهتمرین اقدامات اقدامات دولت نهم در یزد بوده است.

وی گفت: همچنین مرکز نمایندگی پژوهشهای فرهنگی و هنری دارالعباده استان نیز امسال در پارک علم و فناوری به ثبت رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تجهیز و تکمیل و فعال نمودن کتابخانه دیجیتال، کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر، مرکز تازه های کتاب و مرکز اسناد را از دیگر اقدامات پژوهشی این اداره کل در سالجاری اعلام کرد.

عجمین در پایان یادآور شد: از ابتدای امسال همچنین 20 نشست پژوهشی در این اداره کل برگزار شده است.

کد مطلب 603217

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