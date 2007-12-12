45 طرح پژوهشی میدانی در یزد پایان یافت

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در تشریح اقدامات پژوهشی این اداره کل گفت: این طرحها از ابتدای امسال تاکنون صورت گرفته و نتایج آن پایان سال ارائه می شود.

وی افزود: از این تعداد 30 طرح در حوزه فرهنگ و هنر است و ما بقی طرحها در حوزه دین، علوم تربیتی دانش آموزان و معضلات اجتماعی است.

حجت الاسلام عجمین با اشاره به افتتاح خانه پژوهش در اردیبهشت ماه امسال با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: این یکی از مهتمرین اقدامات اقدامات دولت نهم در یزد بوده است.

وی گفت: همچنین مرکز نمایندگی پژوهشهای فرهنگی و هنری دارالعباده استان نیز امسال در پارک علم و فناوری به ثبت رسید.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تجهیز و تکمیل و فعال نمودن کتابخانه دیجیتال، کتابخانه تخصصی فرهنگ و هنر، مرکز تازه های کتاب و مرکز اسناد را از دیگر اقدامات پژوهشی این اداره کل در سالجاری اعلام کرد.

عجمین در پایان یادآور شد: از ابتدای امسال همچنین 20 نشست پژوهشی در این اداره کل برگزار شده است.