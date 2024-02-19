نا امیدی دشمن در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

حسین باهوش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرکت در انتخابات گام مؤثری در حمایت از نظام و بزرگترین تو دهنی به استکبار جهانی است.

فرماندار رشتخوار گفت: هدف ما برگزاری انتخابات سالم است، هر فردی که مردم به آن رأی دهند و انتخاب کنند، به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار معرفی خواهد شد.

وی گفت: شرکت در انتخابات پیش از هرچیزی یک وظیفه ملی و شرعی و بر همگان واجب است، مردم با حضور گسترده خود در انتخابات با عمل در این فریضه الهی دوباره دشمنان را نا امید خواهند کرد.

باهوش در ادامه با توجه به اهمیت موضوع انتخابات در کشور و تاکید مقام معظم رهبری در این رابطه بیان کرد: مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند، تا دشمن بار دیگر ناامید شود، سلامت و امنیت و تنور انتخابات را باید داغ و انشالله یک نماینده‌ای در طراز انقلاب انتخاب کنیم، که از خون شهدا دفاع و برای رفع مشکلات اقتصاد مردم تلاش کند و کاری کند که مشکلات مردم مرتفع شود.

فرماندار رشتخوار با تاکید بر آمادگی کامل شهرستان برای برگزاری امر انتخابات، گفت: اعضای هیأت اجرایی، نظارت، بازرسی، کاربران و دست‌اندرکاران شعب اخذ رأی به طور کامل در سامانه جامع انتخابات ثبت شده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات به عدم همراهی و حمایت کارکنان دولتی از کاندیدها اشاره کرد و بیان کرد: مسؤولان اجرایی شهرستان حق حمایت و همراهی از هیچ‌یک از نامزدهای انتخاباتی را ندارند، زیرا مشارکت حداکثری در انتخابات در کنار یک رقابت سالم از همه‌چیز برای ما مهم‌تر است.

باهوش با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش‌رو و چشم طمع دشمنان بر انتخابات پیش‌رو، افزود: امروز باید بار دیگر بصیرت مردمی مانند تمام صحنه‌های حساس و مورد نیاز کشور به صحنه انتخابات کشیده شود، تا بار دیگر شاهد ناامیدی دشمنان باشیم.

فرماندار رشتخوار تصریح کرد: اعضای هیأت اجرایی انتخابات و دست‌اندرکاران برگزاری این امر بی‌طرفی خود را حفظ کنند، تا شاهد برگزاری انتخابات پرشور و سالم در منطقه باشیم.

وی گفت: امروز باید بار دیگر بصیرت مردمی مانند تمام صحنه‌های حساس و مورد نیاز کشور به صحنه انتخابات کشیده شود، تا شاهد ناامیدی دشمنان باشیم.

باهوش تاکید کرد: تمام سعی و تلاش ما باید بر این باشد که یک انتخابات خوب برگزار کنیم و از اولین آزمون سیاسی دولت سیزدهم سربلند بیرون آییم.

فرماندار رشتخوار گفت: در جلسات هماهنگی که برگزار شده است هر دو حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار تماماً پای کار انتخابات هستند و با هماهنگی و هم افزایی خوبی که بین هیأت‌های نظارت، بازرسی و اجرایی وجود دارد، اجازه نخواهیم داد تخلفی در بحث انتخابات صورت گیرد، ما امانتدار آرای مردم هستیم و از آسیب‌های پیش رو به شدت جلوگیری خواهیم کرد.