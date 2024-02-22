خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - سولماز پورنعمت؛ همایش رأی اولی‌ها در شهرهای مختلف استان اردبیل با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در نمین برگزار شد و حضور پررنگ نوجوانان در همایش‌های جشن تکلیف سیاسی رأی اولی‌ها در سطح استان دلگرمی برای مردم و دولتمردان ایجاد کرد.

انتخابات جلوه‌ای متفاوت از دموکراسی دینی در کشور ماست که به رغم ترفندهای مختلف دشمنان در این چهار دهه گذشته از انقلاب نه تنها کمترین خدشه‌ای به اصل آن وارد نشده بلکه هر دوره بیش از دوره قبل رونق و شکوه بیشتری داشته است.

در کنار تمام جلوه‌های زیبای انتخابات در ایران حضور رأی اولی‌ها در هر دوره از انتخابات نقطه بارزی است که چشم دشمنان را به کشورمان دوخته است.

نمایندگان به زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی توجه کنند

مژده صبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رأی اولی‌ها برای سربلندی ایران اسلامی پای صندوق‌های رأی خواهند آمد اظهار کرد: نوجوانان امروزی نیاز به درک بیشتری از طرف مجلس و دولت دارد.

وی با تاکید براینکه جوانان و نوجوانان نیاز به شور و نشاط دارند افزود: در جامعه‌ای که در آن نوجوان و جوان حضور دارد باید تمام زیر ساخت‌های ورزشی و فرهنگی برای تخلیه هیجانات جوان و نوجوان فراهم گردد.

این شهروند نمینی بابیان اینکه دنیای نوجوان دنیای متفاوتی است افزود: نمایندگان آینده باید بانوجوانان در ارتباط بوده و نیازهای آنها را شناسایی و رفع کنند.

لزوم توجه به مسائل زیست محیطی

علی جاوید نوجوان اهل اردبیل با بیان اینکه مردم همیشه پای صندوق‌های رأی می آیند اظهارکرد: کمبودها و بی توجهی‌ها از طرف مردم نیست بلکه مجلس و دستگاهای اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند.

وی افزود: من به عنوان رأی اولی پای صندوق‌های رأی خواهم رفت و انتظار دارم نمایندگان بعد از راه یابی به مجلس به نقطه نقطه استان سر بزنند و از خواسته‌های مردم باخبر شوند.

این نوجوان اردبیلی بابیان اینکه جامعه همانند کودک دو ساله است و نیازمند توجه همه جانبه است افزود: من دوست دارم نمایندگان استان به مسائل زیست محیطی استان که اکنون یکی از چالش‌های استان است توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه فضای آموزشی استان برای کنکوری‌ها مناسب نیست بیان کرد: هر فرد ایرانی یک رأی دارد و باید طبق قانون اساسی همه مردم از عدالت آموزشی و رفاهی برخوردار باشند.

می آیم چون یک ایرانی هستم

الهه چوپانصب در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نمین یک شهرستان صنعتی و گردشگری است اظهار کرد: انتظار دارم نمایندگان منتخب مردم به مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرستان توجه کنند.

وی با بیان اینکه من پای صندوق خواهم آمد چون یک ایرانی هستم افزود: نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می‌کنند همانند نمایندگان استان‌های دیگر مدافع حقوق مردم استان باشند

این شهروند نمینی با بیان اینکه علاقمند هستم به اتفاق جوانان و نوجوانان شهرستان حداقل سالی چند بار از نزدیک با نمایندگان دیدار داشته باشیم افزود: نمایندگان بعد از راه یابی به مجلس رشته ارتباط بین خود و مردم را قطع می‌کنند.

صنعتگران عنبران نیازمندتوجه نمایندگان هستند

یکی از رأی اولی‌های شهر عنبران به وضعیت اقتصادی عنبران اشاره و اظهارکرد: ما عنبرانی ها همیشه پرشور تر از هر جایی پای صندوق رأی می آییم.

وی بابیان اینکه من بی صبرانه منتظر تجربه این فعالیت سیاسی هستم افزود: من از نمایندگان انتظار بازدید از شرایط شهر عنبران را دارم.

این شهروند عنبرانی بابیان اینکه عنبران به شهر گلیم معروف است افزود: نمایندگان برای این صنعتگرانی که با دستان خود نقوش زیبا برای خانه‌های ایرانی می بافند توجهی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه من می آیم و رأی می‌دهم افزود: انتظار دارم نمایندگان و دولت برای درد مردم مرهمی باشند و برای حل بیکاری جوانان صنایع بنیادی، کم آبر و غیر آلاینده برای استان بیاورند.

وی با اشاره به اینکه مردم ما همیشه دشمن را غافلگیر کرده‌اند و حضور پرشور خواهد بود افزود: نمایندگان بعد رأی گیری مردم را فراموش نکنند که نه دولت، و نه مجلس بدون مردم تعریفی ندارند.

انتظار می‌رود رأی اولی‌ها با کمک معلمان و پدر و مادر خود با انتخاب اصلح و با مشارکت حداکثری خود قدرتشان را به نمایش بگذارند.

منتخبین مردم نیز بعد از راهیابی به مجلس شورای اسلامی رشته ارتباط خود را با مردم قطع نکنند و مسائل و مشکلات جوانان و نوجوانان را حل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۱ اسفند سال جاری میدان مسابقه برای عزت آفرینی هر ایرانی وفادار به کشوری است که در مقابل طوفان‌ها ایستاده و خم به ابرو نیاورده است.

ایران این عزت و سربلندی را مرهون همین ملتی است که ۹ روز آینده بار دیگر در پای صندوق‌های رأی معادله‌های شوم دشمنان را در براندازی ایران بزرگ بر هم خواهند زد.