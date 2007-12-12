شانزدهمین شب شعر شکرخند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شعرخوانی طنز، اجرای آوازهای استاد خرناس، معرفی میهمان ویژه، پخش فیلم طنز و... از جمله بخشهای متنوع این برنامه است که در اولین شنبه هرماه برگزار می شود.

جلسات گذشته شب شعر طنز شکرخند که با اجرای رضا رفیع - مدیر خانه طنز - و امیرحسین مدرس برگزار شده، شاهد حضور طنزپردازان، شاعران و هنرمندانی همچون حسامی محولاتی، دکتر خواجه نوری، منوچهر احترامی، کیومرث منشی زاده، ابوالفضل زرویی نصرآباد، علیرضا خمسه، سهیل محمودی، داریوش کاردان، حاج حسن بانی، همایون حسینیان، سعید بیابانکی، رضا بنفشه خواه، نیک یار (آقانیکی)، خلیل جوادی و... بوده است.

این شب شعر ساعت 14 روز شنبه برگزار می شود.