مجلس خبرگان رهبری یک پل ارتباطی میان مردم و مسوولان باشد

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: علاوه بر ۲ وظیفه مهم خبرگان رهبری که تعیین رهبر و تشخیص صفات و ویژگی‌ها برای رهبری است، یک وظیفه اخلاقی و شرعی بر عهده این مجلس است.

وی اضافه کرد: هنگامی که یک شخص عضو مجلس خبرگان رهبری می‌شود، این امر باعث شده تا فرد دارای اعتبار و جایگاهی قانونی بشود که باید از این اعتبار و جایگاه قانونی و مهم باید برای حل مشکلات مردم و پیگیری و رسیدگی به مسائل آنها استفاده کند.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خوزستان تاکید کرد: البته عضو مجلس خبرگان رهبری نباید وارد کار اجرایی شود و دخالت کند اما می‌تواند یک پل ارتباطی میان مردم و مسؤولان باشد تا مطالبات مردمی را به سمع و نظر متولیان امر برساند.

حجت الاسلام حسن زاده عنوان کرد: مردم از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری انتظار دارند که پل ارتباطی میان مردم و رهبری باشند به این معنا که مطالبات، مشکلات، معضلات و تقاضای آنها را به رهبری ارائه کنند؛ البته این امر یک وظیفه قانونی نیست بلکه یک وظیفه شرعی - اخلاقی و امانتداری برای مردم است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مجلس خبرگان رهبری با پیگیری‌های خود می‌تواند در زمینه مطالبات مردمی مثمر ثمر باشد و حتی امیدآفرینی کند، تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از مطالبات مردم حداقلی است به طور مثال مردم در خصوص آب، آسفالت و ایجاد راه مواصلاتی و… مطالباتی دارند که همه اینها به حق است.