استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: فومن و شفت

فومن و شفت شعار انتخاباتی: (راه حل: جوانان نخبه ایرانی)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

احسان درستکار یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- احسان درستکار، دکتری شهرسازی از دانشگاه گیلان، عضو بنیاد ملی نخبگان و برگزیده بنیاد ملی نخبگان، برگزیده بنیاد نخبگان استان تهران و گیلان، دارای پروانه نظام مهندسی پایه ۲، دارای سابقه مدیریتی، اجرایی و پژوهشی از ۳ وزارتخانه

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

چهار دسته آسیب «عدم هدف جویی تسهیلگر»، «ابهام زایی»، «شکل جزیره ای» و «ضعف در فرایندها» دمی توانند به عنوان آسیب‌های کارکردی بیان شوند.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

از نظارت بخشی و تک واحدی به نظارت یکپارچه سیستمی بر مبنای زیرساخت‌های موجود تغییر مسیر داده و به شکل ساختاریافته عمل کند.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نماینده از درون جامعه بلند شده که آینه تمام نمای جامعه خود خواهد بود. از این رو نماینده‌ای که به خواست و انتخاب مردم به مجلس راه پیدا می‌کند باید هم رنگ و هم سبک زندگی جامعه خود باشد. بهترین اقدام می‌تواند خودکنترلی و عدم نگاه برتری به جامعه را از نماینده مطالبه کرد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری مجلس و دیگر دستگاه‌ها می‌تواند سبب تنظیم قوانین و مقررات مناسب بر مبنای نیاز واقعی جامعه و عدم تشدید فاصله قوانین با اجرا شود. مهمترین تجلی این نوع همراهی می‌تواند در تنظیم بودجه سالیانه کشور باشد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

سبب دلسردی مردم از نماینده شده و انتظار همراهی مردم با نماینده برای حل مشکلات شهر و روستا و کلان‌تر، موضوعات ملی نخواهد شد. نگاه مسؤولیت پذیری می‌تواند نقطه عطف ارتباط مردم و نماینده باشد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن یعنی خود واقعی بودن، در واقع مردم انتظار دارند نماینده از جنس آنها باشد و بتوانند ارتباط بگیرند. نماینده‌ای که خود را برتر از دیگران ببیند نمی‌تواند ارتباط مؤثری با جامعه داشته باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

در جهت تحقق این موضوع، نماینده در تصویب قوانین باید ابتدا مصلحت ملی را در نظر گیرد و در پرتو این مصلحت سنجی نگاه به منطقه نمایندگی خود را داشته باشد.

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

شناسایی رقبای بین المللی و هویت بخشی بومی به برنج و زیتون - استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد جهت تسهیل صادرات و شناساندن محصولات به مناطق همسایه - استفاده از ظرفیت معرفی محصول بر مبنای توان بومی - شکل گیری بازار شبکه ای و ایجاد نظام پایین به بالا در مورد این دو محصول

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

کاهش قوانین و مقررات بلا مورد و آسان سازی شکل گیری ارتباط از درون به برون - آموزش و آشنایی کامل بومیان در خصوص فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری - توجه خاص به توان داخلی استان گیلان به عنوان نقطه آغازین شروع تحول بر مبنای محصولات کشاورزی

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

تقویت ساختارهای زیست محیطی بر اساس تنظیم قوانین خاص برای این محدوده به عنوان یک فرصت تکرار نشدنی در پهنه سرزمینی می‌تواند مطرح شود. همچنین محدودیت فعالیت‌های مخرب به عنوان یک عامل هشدار و خطر آفرین می‌تواند به عنوان گام بعدی باشد.