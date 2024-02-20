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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۳۸

فرشیدی عنوان کرد؛

۲۷ میلیون ایرانی تحت پوشش طرح سلامت خانواده

۲۷ میلیون ایرانی تحت پوشش طرح سلامت خانواده

معاون بهداشت وزارت بهداشت از تحت پوشش قرار گرفتن ۲۷ میلیون نفر در طرح سلامت خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، در جلسه وبیناری با سفرای کشورهای دعوت شده به نخستین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، انجام ا قدامات سلامت محور در کشور بدون تعهد دولت را بی نتیجه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تعهد دولت برای انجام اقدامات سلامت محور وجود دارد و همچنین فعالیت ۲۰ هزار عضو هیأت علمی، ۶۷ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، سرمایه‌های بزرگی در کشور محسوب می‌شوند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع که ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد به دنبال اجرای موفق طرح سلامت خانواده و نظام ارجاع در کشور است.

فرشیدی بیان داشت: حدود ۹ ماه از اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع گذشته و در حال حاضر جمعیت شهری و در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، ۲۷ میلیون نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

معاون بهداشت با تاکید بر اهمیت دیپلماسی سلامت گفت: امروزه دیپلماسی سلامت و در تبادل نظر و گفتگوی کشورها در پیشگیری و کاهش بیماری‌ها بسیار مؤثر است.

کد مطلب 6032352
حبیب احسنی پور

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