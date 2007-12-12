  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

نمایشگاه کتب علوم انسانی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

نمایشگاه کتب علوم انسانی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مناسبت هفته پژوهش و فناوری نمایشگاهی از دستاوردهای علوم انسانی مراکز و موسسات پژوهشی کشور را از 25 تا 28 آذر ماه سال جاری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه مراکز و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت می کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات راهبردی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، انجمن آثار مفاخر ایران، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره)، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، موسسه مطالعات ملی ایران، موسسه تحقیقات اسراء مرکز مطالعات بررسی تاریخی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، موسسه تحقیقات بین المللی ابرار، موزه عبرت ایران، دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

کد مطلب 603240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها