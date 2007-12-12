نمایشگاه کتب علوم انسانی در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه مراکز و موسسات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت می کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات راهبردی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، انجمن آثار مفاخر ایران، موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره)، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، موسسه مطالعات ملی ایران، موسسه تحقیقات اسراء مرکز مطالعات بررسی تاریخی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، موسسه تحقیقات بین المللی ابرار، موزه عبرت ایران، دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه در این نمایشگاه شرکت کرده اند.