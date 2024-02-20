ساماندهی معابر شهر تبریز با ۵۰۰ هزار تن آسفالت طی سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان احمدزاده در جلسه هم اندیشی که با حضور رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر و معاونین عمرانی مناطق برگزار شد، گفت: سال آینده معابر، هدف از برگزاری این جلسه متعاقب ضرورت تسریع اجرای پروژه‌های آسفالت سال آتی و همچنین هم اندیشی جهت برنامه ریزی دقیق و راهبردی اجرای پروژه‌های آسفالت ریزی عنوان کرد.

احمدزاده افزود: با توجه به اهمیت پروژه‌های آسفالت ریزی تهیه نقشه راه و تعیین اولویت‌های اجرایی جهت برنامه ریزی دقیق و پیشبرد پروژه‌ها بر اساس برنامه می‌تواند کمک شایانی در تسریع اجرای پروژه‌ها داشته باشد.

وی در ادامه خواستار تسریع مراحل آماده سازی مدارک جهت شرکت در مناقصات پروژه‌های آسفالت مناطق شد تا هر چه سریع‌تر و با آغاز سال نو و مساعد بودن شرایط جوی پروژه‌های آسفالت ریزی آغاز شود.

احمدزاده با اشاره به میزان تولید آسفالت توسط سازمان عمران و همچنین میزان آسفالت تهیه شده از دیگر کارخانه‌های آسفالت در سال جاری گفت: امسال حدود ۳۱۰ هزار تن آسفالت ریزی در سطح مناطق دهگانه شهرداری تبریز انجام شده است که باتوجه به برنامه ریزی صورت گرفته این میزان برای سال آتی به ۵۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد.

وی افزود: با توجه افزایش میزان اعتبار بودجه برای پروژه‌های آسفالت سال آتی تناژ آسفالت هدف برای سال آینده به تبع آن افزایش داشته است و برای تحقق این هدف و تهیه آسفالت میزان تناژ لازم نیاز به تولید بیشتر آسفالت خواهد بود که امیدواریم با راه اندازی کارخانه دوم آسفالت سازمان عمران با کمک‌های شهردار تبریز و حمایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر تبریز بتوانیم این میزان آسفالت را تأمین کنیم.

وی در ادامه خطاب به معاونین عمرانی مناطق گفت: در اجرای پروژه‌ها با برنامه ریزی دقیق پیش بروید و با توجه به محدودیت فصلی علاوه بر تلاش مضاعف جهت تسریع پروژه‌های اسفالت ریزی از کیفیت اجرای آنها نیز غافل نشوید.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در ادامه خواستار نظارت مستمر بر پروژه‌های آسفالت ریزی توسط ناظران آسفالت مناطق شد و گفت: از مهم‌ترین اولویت‌های ما علاوه بر برنامه ریزی جهت تسریع اجرای پروژه‌های آسفالت اساسی دقت در ضوابط اجرایی آنها و کیفیت اجرا است.

وی با اشاره به اینکه در اولویت بندی پروژه‌ها به موضوع توزیع عادلانه پروژه‌های آسفالت ریزی توجه شده و این مهم نیز مد نظر قرارداده شده است گفت: امیدواریم با رعایت کیفیت در اجرای پروژه‌ها و انسجام در سال آینده بتوانیم عملکرد خوبی ارائه دهیم و موجبات رضایت شهروندان را فراهم کنیم.

در این جلسه مدیر هماهنگی مناطق معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز اولویت‌های بررسی شده مناطق برای اجرای پروژه‌های خدمات محله‌ای و آسفالت ریزی، ردیف خدمات ناحیه‌ای و طرح‌های موضعی و موضوعی شهری انجام خدمات محله‌ای و همچنین در صد تناژ آسفالت مورد نیاز مناطق شهرداری تبریز در سال ۱۴۰۳ را به تفکیک مناطق ارائه کرد.