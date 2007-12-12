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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

رحمانی در گفتگو با مهر:

کم توجهی به مقوله ایثارگری بزرگترین مشکل ایثارگران است

سمنان - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: کم توجهی به مقوله ایثارگری، فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه گذشت و فداکاری در دستگاه های اجرایی مهمترین مشکل ایثارگران است.

قدرت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: باید بار دیگر در جامعه ایرانی ایثارگری، گذشت، جهاد، فداکاری و عضو خانواده شهید بودن یک ارزش تلقی شود تا این قشر در جامعه متبلور شود.

وی با بیان اینکه توجه به جنبه های معنوی امور ایثارگران از عمده ترین برنامه های امور ایثارگران است، تصریح کرد: در گذشته توجه کافی به جنبه عزتمندی ایثارگران صورت نگرفته و تلاش ما بازگرداندن عزت مندی به ایثارگران است.

رحمانی با اشاره به اینکه رویکرد دولت نهم توجه جدی و عاری از تشریفات به امور ایثارگران است، تاکید کرد: مسئله توجه به ایثارگران در سرلوحه کارقرار گرفته است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران گفت: متولی اصلی امورایثارگران بنیاد شهید انقلاب اسلامی است و باید سرویس های ویژه به خانواده ها در امور مادی و معنوی ارائه شود.

وی تصریح کرد: باید درب دفتر تمام مسئولان دستگاهای اجرایی به روی ایثارگران باز باشد و به آنان توجه ویژه شود.

به گفته وی، عزم راسخ دولت نهم نیز این است که ایثارگران در جامعه از هر طیف ارتقاء پیدا کنند و به جایگاه واقعی خود در دستگاه ها برسند.

کد مطلب 603241

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