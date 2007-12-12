طرح "روزی برای فردا " در مدارس آمل اجرا شد

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این طرح با حضور بیش از 15 هزار دانش آموز آملی به اجرا در آمد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، اداره کلیه امور آموزشگاه اعم از مدیریت، تدریس و امور خدماتی توسط دانش آموزان صورت گرفت.

لطفی بروز خلاقیت، آموزش مهارت و افزایش توانمندی دانش آموزان در برخورد با مسائل اجتماعی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

وی عنوان کرد: مدرسه می تواند گامی برای افزایش اعتماد به نفس در رویارویی با مسائل و واقعیت های موجود در جامعه باشد.

مدیر آموزش و پرورش آمل یادآور شد: بیش از 56 هزار دانش آموز آملی در مقاطع مختلف تحصیلی در 438 آموزشگاه این شهرستان به تحصیل مشغول هستند.