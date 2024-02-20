به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نامزدها وعده‌هایی که قادر به انجام آن نیستند، ندهند چرا که عدم اجرای آن موجب ناامیدی مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه بستر و زیرساخت‌های مناسب برای برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان شبستر فراهم شده است، افزود: از نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی درخواست می‌گردد از دادن وعده‌های غیر قانونی، غیر منطقی و خارج از وظیفه نماینده مجلس پرهیز کنند.

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداها، خلافِ قانون است گفت: با توجه به آغاز تبلیغات نامزدها از سوم اسفندماه سال جاری، همه کاندیداها مکلف به مطالعه قانون انتخابات و رعایت مفاد این قانون هستند چرا که رفتار کاندیداهای نمایندگی مجلس بر اساس نص قانون سنجیده می‌شود به طوری که در موضوع انتخابات چهار مؤلفه سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت در دستور کار قرار دارد که در این بین تلاش برای افزایش مشارکت از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شبستر با تاکید بر اینکه تمامی تلاش مدیریت شهرستان و هیأت‌های اجرایی انتخابات در برگزاری انتخاباتی پرشور و بدون حاشیه است تصریح کرد: شفافیت و صداقت اولویت فرمانداری شبستر در پاسخگویی به کاندیداها است.

وی ادامه داد: نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان فقط به معرفی برنامه‌ها و ایده‌های واقع گرایانه بپردازند.

مطهری با تاکید بر این که در بحث رعایت تبلیغات انتخاباتی باید به عناوین مجاز و غیرمجاز توجه شود، از نامزدها خواست به جای تخریب و سیاه نمایی، خود و برنامه‌هایشان را معرفی کنند.

فرماندار شبستر تاکید کرد: به طور حتم یازدهم اسفند امسال هم مردم حضور خوبی پای انتخابات پیش رو (دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری) خواهند داشت.

وی ادامه داد: مشارکت مردم در این رویداد سیاسی موجب تحکیم وحدت ملی، ثبات و پایداری امنیت در جامعه، تقویت امنیت و اقتدار ملی می‌شود.

وی یادآوری کرد: رهبر معظم انقلاب چهار مؤلفه را از مجریان و ناظران انتخابات درخواست کردند که شامل مشارکت قوی، رقابت واقعی، سلامت و امنیت انتخابات است بنابراین مسؤولان برای عمل به منویات رهبری انقلاب، زمینه یک مشارکت قوی و رقابت را فراهم کنند.