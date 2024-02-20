دعوت از ۳ فرنگی کار ویک مربی از قم به اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان

علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در حالی اوایل اسفند آغاز می شود که از استان قم ۳ فرنگی کار و یک مربی به آن اردو دعوت شده اند.

سرپرست هیات کشتی استان قم افزود: تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان که مردادماه سال آینده در آرژانتین برگزار خواهد شد آماده می کند

وی ادامه داد: مرحله سوم اردوهای آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۴ لغایت ۱۰ اسفند ماه در شهر ری برگزار می شود.

عبدی گفت: حسین قادری، ابوالفضل شیری و امیر مهدی سعیدی نوا به ترتیب در وزن های ۴۸، ۶۰ و ۶۵ کیلوگرم و مهدی علیزاده پورنیا از قم به عنوان مربی به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.