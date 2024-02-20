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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

دعوت از هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت از هندبالیست قمی به اردوی تیم ملی جوانان

قم- رییس هیات هندبال استان قم از دعوت شدن یکی از هندبالیست‌های این استان به اردوی تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران خبر داد.

علی ساده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال پسران ایران در حال برگزار خواهد شد که یکی از هندبالیست‌های قمی نیز در آن حضور پیدا خواهد کرد.

رییس هیات هندبال استان قم افزود: سومین اردوی تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران از دوم تا هشتم اسفندماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: نیما باقری هندبالیست جوان و آینده دار استان قم نیز در سومین اردوی تیم ملی جوانان کشور با حضور سرمربی مصری حضور پیدا خواهد کرد.

ساده با بیان اینکه سرمربی تیم ملی هندبال پسران جوان ایران ۲۲ بازیکن را به اردوی آماده سازی دعوت کرده است گفت: سروش غفاری به عنوان سرپرست، شریف مومن حجازی به عنوان سرمربی، حمید ربانی کیا به

عنوان مربی، محمد جمالی به عنوان بدنساز، رضا سرسنگی به عنوان ماساژور و مهدی کیانی به عنوان آنالیزور کادر فنی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان را تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 6032480

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