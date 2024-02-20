صلاحیت ۴ داوطلب دیگر حوزه های انتخابیه گیلان تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت صبح سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: شورای محترم نگهبان در آخرین مهلت قانونی اعلام اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس درباره ۸ داوطلب اعلام نظر ابلاغ کرد که ۴ نفر عدم تأیید و ۴ نفر تأیید صلاحیت می‌باشد.

دبیر ستاد انتخابات استان گفت: در حوزه انتخابیه‌های رشت و خمام، تالش رضوانشهر ماسال، لاهیجان و سیاهکل، فومن و شفت یک نفر تأیید صلاحیت اعلام شد همچنین یک نفر از تأیید شدگان ایام قبل عدم تأیید و سه داوطلب دیگر نیز اعتراضشان مورد تأیید قرار نگرفت.