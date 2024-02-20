  1. استانها
  2. گیلان
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

دبیر ستاد انتخابات گیلان:

صلاحیت ۴ داوطلب دیگر حوزه های انتخابیه گیلان تایید شد

صلاحیت ۴ داوطلب دیگر حوزه های انتخابیه گیلان تایید شد

رشت- دبیر ستاد انتخابات گیلان گفت: ۴ نفر جدید به فهرست تأیید صلاحیت شدگان استان گیلان از سوی شورای نگهبان طی آخرین مرحله قانونی در ۴ حوزه انتخابیه اضافه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت صبح سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار کرد: شورای محترم نگهبان در آخرین مهلت قانونی اعلام اسامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس درباره ۸ داوطلب اعلام نظر ابلاغ کرد که ۴ نفر عدم تأیید و ۴ نفر تأیید صلاحیت می‌باشد.

دبیر ستاد انتخابات استان گفت: در حوزه انتخابیه‌های رشت و خمام، تالش رضوانشهر ماسال، لاهیجان و سیاهکل، فومن و شفت یک نفر تأیید صلاحیت اعلام شد همچنین یک نفر از تأیید شدگان ایام قبل عدم تأیید و سه داوطلب دیگر نیز اعتراضشان مورد تأیید قرار نگرفت.

کد مطلب 6032484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مرتضی IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      زحمت میکشیدشرمنده میکنید اخه،هی تایید صلاحیت میکنید ...چقدر خوبید شما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها