تعداد داوطلبان مجلس شورای اسلامی در ایلام به ۹۶ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید زرگوش ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تایید صلاحیت‌ها در استان، گفت: از مجموع ۶ نفری که در مرحله‌ی قبلی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند در مرحله‌ی تجدیدنظر توسط شورای نگهبان صلاحیت ۲ نفر تایید شد.

وی افزود: علاوه بر تایید صلاحیت ۲ نفر از مجموع ۶ نفر، یک داوطلب نیز در حین رسیدگی انصراف، ۲ نفر رد صلاحیت و یک نفر عدم احراز شد.

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام بیان داشت: بدین‌ترتیب تعداد نهایی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در کل استان به ۹۶ داوطلب افزایش یافت که از این تعداد ۷۸ نفر مربوط به حوزه‌ی انتخابیه ایلام و ۱۸ داوطلب مربوط به حوزه‌ی انتخابیه دهلران می‌باشند.

زرگوش گفت: انتشار آگهی نامزدها براساس فرآیند روزشمار انتخابات فردا چهارشنبه ۲ اسفندماه توسط مراکز حوزه‌ی انتخابیه ایلام و دهلران انتشار و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ایلام اضافه کرد: با توجه به اختیارات قانونی شورای نگهبان چنانچه داوطلبی از قوانین و مقررات انتخاباتی و سایر قوانین تخطی کند امکان تجدیدنظر در صلاحیت آن‌ها وجود خواهد داشت.