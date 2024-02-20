۱۱۰ دستگاه گوشی هوشمند سرقتی توسط مرزبانان هنگ مرزی تایباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم مجید شجاع اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان بویژه قاچاقچیان گوشی‌های هوشمند سرقتی، مرزبانان هنگ مرزی تایباد با اشرافیت اطلاعاتی موفق شدند طی عملیاتی ۱۱۰ دستگاه گوشی سرقتی را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی بیان کرد: مرزبانان این فرماندهی در پی رصد اطلاعاتی از انتقال محموله گوشی‌های سرقتی به آن سوی مرز مطلع و بلافاصله موضوع در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان هنگ تایباد قرار گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مرزبانان هنگ تایباد پس از شناسایی خودرو و فرد مورد نظر در شهرستان تایباد نامبرده را در حال انتقال گوشی‌ها دستگیر و از خودرو ۱۱۰ گوشی هوشمند سرقتی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال کشف و ضمن توقیف خودرو، نامبرده را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

شجاع با قدردانی از تلاش‌های مرزبانان، در ادامه افزود: در این عملیات مأمورین پلیس آگاهی انتظامی شهرستان تایباد نیز با مرزبانان هنگ تایباد در جهت کشف گوشی‌های سرقتی نیز همکاری کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی تصریح کرد: خدا را شاکریم که گوشی‌های سرقتی که جزئی از اموال و سرمایه‌های هموطنان عزیزمان می‌باشد قبل از خروج از مرز با اشرافیت اطلاعاتی مرزبانان استان کشف و به زودی و از طریق پلیس آگاهی استان به مالباختگان تحویل خواهد شد.