به گزارش خبرنگار اقتصادی مستقر مهر در نمایشگاه رسانه‌های ملی ایران؛ علیرضا نوری عضو مجمع کارآفرینان ایران در سومین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.

علیرضا نوری عضو مجمع کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر با بیان اینکه نساجی‌ها در خصوص واردات بی‌رویه دارای مشکلات و موانع هستند، گفت: در زمینه پارچه مبل پرده کشور بی‌نیاز از واردات است. همچنین باید گفت که هم‌اکنون تعداد زیادی تولید کننده و کارخانه در این زمینه‌ها فعال است.

عضو مجمع کارآفرینان ایران در ادامه تاکید کرد: در حوزه پوشاک نیز حدود ۷۰ درصد از نیاز پارچه تأمین است. با توجه به اینکه با تعرفه‌های گمرک وارد کشور می‌شوند؛ تعرفه‌ها مشخص نیست و گمرک‌های کشور به صورت تخصصی فعالیت نمی‌کنند کالا با تعرفه‌های دیگر وارد کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در کشور بیش‌از اندازه در حال انجام است و این روند به دلیل عدم شفاف بودن اصناف است. بیش‌تر اصناف به دنبال خرید و فروش کالاهای غیررسمی هستند.