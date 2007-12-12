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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی شربت تریاک در وزارت بهداشت به معنای تایید آن نیست

بررسی شربت تریاک در وزارت بهداشت به معنای تایید آن نیست

مشاور معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، گفت: بررسی ها در خصوص شربت تریاک به معنای تایید آن از سوی وزارت بهداشت نیست.

دکتر مهرداد رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تازگی پرونده علمی شربت تریاک به دست وزارت بهداشت رسیده و پژوهش در خصوص آن آغاز شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که قبول این دارو از سوی وزارت بهداشت به منزله تایید آن است، گفت: چنین چیزی نیست، زیرا تا زمانی که مراحل علمی و پژوهشی آن در وزارت بهداشت به پایان نرسد، نمی توان آن را تایید یا رد کرد.

مدیر اطلاع رسانی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، موضع وزارت بهداشت در قبال شربت تریاک و جایگزینی آن با متادون را، به پایان بررسی ها موکول کرد و افزود: مهم ترین موضوع، اثر بخشی دارو است که بتوان به درمان معتادان کمک کند و اگر غیر این باشد، ضرورتی برای تایید آن وجود ندارد.

رضایی، بدون اشاره به زمان دقیق و مشخص برای اعلام نظر وزارت بهداشت در خصوص شربت تریاک، گفت: این بررسی ها خیلی طول نمی کشد.

کد مطلب 603254

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