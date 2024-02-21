حال و هوای انتخاباتی گرمابخش روزهای زمستانی خراسان رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: انتخابات میدان سیاسی است که نیاز به حضور و مشارکت همه افراد و گروهها با همه دیدگاهها، تفکرات و تخصصهای متفاوت دارد.
در حالی که ۹ روز دیگر تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری زمان باقی مانده که کم کم با افزایش برگزاری محافل غیررسمی و جلسات خصوصی نامزدها با فعالان سیاسی، گروههای مردمی و معتمدان محلی، حال و هوای انتخاباتی گرمابخش سرمای این روزهای زمستان میشود.
به فرموده مقام معظم رهبری: «انتخابات یک میدان سیاسی است که حضور مردم در آن، به معنای واقعی کلمه لازم است؛ یعنی، هم وظیفهای است برای مردم، هم حقّی است برای مردم.»، به مصداق یک میدان سیاسی است که نیاز به حضور و مشارکت همه افراد و گروهها با همه دیدگاهها، تفکرات و تخصصهای متفاوت دارد.
حضور نماینده اقشار مختلف در کمیته مشارکت ستاد انتخابات
در همین راستا محسن داوری، فرماندار مشهد در گفتوگو با خبرنگار مهر بر ضرورت اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات تاکید و اظهار کرد: با هدف همافزایی در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات و رفع ابهامات موجود، کمیته مشارکت ستاد انتخابات تشکیل و از همه اقشار جامعه از کارمند تا کارگر گرفته تا استاد و دانشجو، پزشک و معلم و … نمایندهای را انتخاب کرده است.
استفاده از فضاهای حقیقی و مجازی برای انتخابات
فرماندار مشهد فعال شدن کافه گفتوگو و فعالیت ۲۰ خیابان انتظار در سطح شهر مشهد را از جمله اقدامات انجام شده فرمانداری مشهد در راستای افزایش مشارکت بیان و اظهار کرد: علاوه بر طراحی اپلیکیشنی با عنوان «انتخابات من»، شهروندان در حوزه انتخابیه مشهد و کلات میتوانند با استفاده از نرمافزار «نشان» به راحتی به شعب اخذ رأی دسترسی پیدا کنند.
وی بیان کرد: چهرههای مختلف نخبه، اساتید و دانشجویان علمی، ورزشی و هنری به عنوان نماینده ویژه، فرماندار را در برگزاری انتخابات یاری میکنند.
داوری گفت: ۱۸۷۲ شعبه اخذ برای برگزاری انتخابات در شهرستان مشهد پیشبینی شده که نسبت به انتخابات گذشته، ۲۰ درصد افزایش یافته است.
انتخابات زمینهساز گسترش پیروزیهای منطقهای است
مجید عسکری، رئیس حوزه هنری خراسان رضوی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ وارد مرحله جدیدی از تحولات جهانی شدیم، اظهار کرد: طی تحولات ۱۰ سال اخیر تصور میشد که با حضور داعش و حملات آنها به همسایههای ایران اسلامی، ما در منطقه غافلگیر شدیم و جریان دفاع از حرم یک جریان تدافعی است ولی با رشادتهای شهید حاج قاسم سلیمانی و پیروزیهایی که به دست آمد و از نیمه امسال هم با عملیات طوفانالاقصی مشخص شد که پیشرفتهای خوبی در مرزهای جنگ با استکبار و استعمار جهانی داشتیم.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی با بیان اینکه انتخابات تقویت کننده این حرکت جهانی است، تصریح کرد: حضور و مشارکت مردم در انتخابات میتواند زمینهساز گسترش پیروزیهای منطقهای باشد.
هنرمندان با خلق آثار هنری میتوانند زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کنند
وی در پاسخ به این سوال که مشارکت حداکثری چگونه محقق میشود، گفت: هنرمندان از جمله گروههایی هستند که میتوانند به افزایش مشارکت در انتخابات کمک کنند.
عسکری افزود: هنرمند با ایجاد اثر هنری، ضمن ارائه اطلاعات و بیان مسائل جامعه، میتواند فضای حسی و جذابی را برای مخاطب به وجود آورد.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی با اشاره به نقش هنرمند در افزایش نشاط جامعه با استفاده از تولید اثر هنری، خاطرنشان کرد: کار اساسی هنرمند ایجاد تخیل است و اگر این خیال پردازی در مسیر ایجاد آیندهای شیرین باشد و بتواند چنین فضایی را برای مخاطب ترسیم کند، قطعاً میتواند در فضای جامعه شوق آفرین باشد.
وی ادامه داد: در همه دنیا تولید آثار هنری و ترسیم آینده پس از مشارکت و آینده پس از حضور، حس بهتری را برای مخاطب عمومی در زمینه مشارکت ایجاد میکند که از این نظر نقش هنرمندان در تولید آثار هنری بسیار مهم است.
راه اندازی سامانه مجلس شایسته
حجتالاسلام امیرحسین احمدنیا، دبیر اجرایی قرارگاه نعمت حضور رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان رضوی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مرکز برنامههای متفاوت و متنوعی را در حوزه آمادگی مساجد و حضور حداکثری و ایجاد رقابت در انتخابات طراحی و اجرا کرده است.
دبیر اجرایی قرارگاه نعمت حضور رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان رضوی ایجاد و طراحی سامانه مجلس شایسته بر بستر سامانه مسجدنا را از دیگر برنامههای این نهاد بیان و تصریح کرد: در این سامانه اطلاعات بیش از ۴۰۰ نفر از نامزدهای انتخابی استان خراسان رضوی درج شده است که مردم میتوانند با استفاده از آن، تصمیمگیری کنند.
جایگاه ویژه رسانهها در افزایش امیدآفرینی و مشارکت مردم در انتخابات
یاسر سالاری، یکی از فعالان رسانهای هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش رسانهها در افزایش سطح آگاهی و ایجاد فضای عمومی برای مشارکت بیشتر در انتخابات اظهار کرد: گرچه گروهها و فعالان مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، هنری و … هر کدام به نوعی میتوانند در ایجاد شور و نشاط انتخابات نقشآفرینی کنند ولی خبرنگاران و رسانهها جایگاه ویژه و تأثیرگذاری در افزایش امیدآفرینی و مشارکت مردم در انتخابات دارند.
این فعال رسانهای به تلاش رسانههای معاند با انقلاب اسلامی در راستای از بین بردن امید مردم اشاره و اظهار کرد: رسانههای داخلی و فعالان رسانهای با تولید و انتشار محتواهای متنوع و جذاب میتوانند علاوه بر افزایش مشارکت، تصویر درست و واقعی از جایگاه، وظایف و نقش مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پیشبرد امور کشور ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه امروز بیشترین القای یاس و ناامیدی از سوی رسانهها و بسترهای فضای مجازی توسط دشمن صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: عرصه انتخابات میدان مناسبی برای رسانهها است تا به عنوان رکن چهارم دموکراسی در کنار فعالان فضای مجازی در تشویق مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی و افزایش مشارکت، نقش آفرینی کنند.
افزایش قدرت، وحدت، عزت و امنیت ملی در عرصههای بینالمللی، ناامیدی دشمن، ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه و افزایش وحدت و همدلی تنها بخشی از دستاوردها و نتایج مشارکت حداکثری و حضور حماسی مردم در میدان بزرگ انتخابات است.
بدون شک، قشرهای مختلف مردم به ویژه نخبگان، صاحبان قلم و تریبون، استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها، تولیدکنندگان، طلاب و روحانیان، ورزشکاران و هنرمندان و به ویژه خبرنگاران و رسانههای متعهد میتوانند با ارائه تصویر دقیق و درستی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف، زمینهساز افزایش امید و اعتماد و در نتیجه مشارکت عمومی در انتخابات باشند.
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