جشن سواد آموزی در 160 روستای قوچان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عزیز الله اللهیاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون در اجرای طرح تشکیل 500 کلاس مردم محور در پایه های مختلف و گروه های پیگیر، پنج هزار و 584 سوادآموز مشغول تحصیل هستند.

رئیس نهضت سواد آموزی قوچان اظهار داشت: همچنین فعالیت های مهارت و حرفه آموزی در 20 مرکز یادگیری محلی در حال انجام است.

وی بیان داشت: برای انجام امور آموزشی و فرهنگی، 275 نفر از نیروها که 80 درصد آنها دارای مدرک لیسانس هستند، فعالیت دارند.

اللهیاری از تالیف چهار کتاب سواد آموزی با همکاری نیروهای توانمند و انجام 200 کار تحقیقی و پژوهشی موردی توسط نهضت سواد آموزی قوچان خبر داد.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر مسئولان و دستگاه های اجرایی در خصوص برگزاری جشن های سواد آموزی شد.